Karl Erik Richard Hägglund, Per Erik Martin Hägglund, Per Erik Åke Hägglund och Per Anders Gustav Hägglund har köpt huset på Uppvallen Talltitan 12 i Lofsdalen av säljaren Torkel Werner. Köpesumman blev 1 885 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i november 2018. Huset är byggt 1975 och har en boyta på 70 kvadratmeter.

Precis i närheten såldes för nio månader sedan ett annat hus, på Uppvallen Lövsångaren 22. Där landade priset på 2 700 000 kronor för det 102 kvadratmeter stora huset.