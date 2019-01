Försäljningen av bostadsrätter har ökat i Härjedalen

I snitt har det sålts 12 bostadsrätter varje kvartal i Härjedalen sedan 2012. Endast fyra bostadsrätter såldes under perioden oktober - december 2012. Under motsvarande period 2017 såldes 14 bostadsrätter och under oktober - december i fjol steg alltså försäljningen till 33 bostadsrätter.

– I och med den exploatering och nyproduktion som sker i våra turistorter Vemdalen, Björnrike och Funäsdalen har utbudet av bostadsrätter ökat, konstaterar fastighetsmäklaren Ann Lorentsson, vid mäklarfirman ERA i Vemdalen, som är en av aktörerna i Härjedalen.

Enligt Svensk Mäklarstatistik var medelpriset per kvadratmeter för de sålda bostadsrätterna i Härjedalen i slutet av förra året strax över 29 000 kronor.

Det är i princip en fördubbling av snittpriset i början av 2012 som då låg på drygt 15 000 kronor.