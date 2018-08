Friåkningsstjärnan tar över hotellverksamhet i Undersåker – här är Åre Fjällsätras nya ägare

Efter att ha drivit och rustat upp Åre Fjällsätra i 22 år har nu Solweig och Urban Widholm bestämt sig att gå vidare. Nu är det nya ägare som tar emot i entrén. I skrivande stund är det på dagen en månad sedan Wille Lindberg och sambon My Ernevi tog över spakarna på det solgula hotellet.

– Det känns jättekul. Vi börjar komma in i det nu. Vi kom från Norge från en ganska hektisk period, vi har ju drivit en lodge där. Så i början var det mycket på kort tid, säger Wille Lindberg.

Med en bakgrund som professionell skidåkare i friåkning, med fem år på världstouren och ett antal filmprojekt, har Wille Lindberg spenderat mycket tid i Åre. Och nu blir han och My Ernevi Undersåkersbor på heltid.

– Det har varit naturligt att komma hit. Jag har alltid gillat Undersåker och bykänslan. När jag har rest mycket så har jag trivts i Kanada, och jag tycker att det här motsvarar British Colombias stora vidder, säger han.

Med en flytt tillbaka till Sverige, ett pågående husbygge och ett nytt hotell har sommaren minst sagt haft ett högt tempo för paret.

– Första veckan hade jag ifrågasatte jag om det ens skulle gå. Men sen har vi dag för dag blivit tryggare på fler områden, säger My Ernevi.

Både Urban och Solweig har gått bredvid under första tiden. Men snart står de nya ägarna helt på egna ben. Och det har en hel del på gång. Renovering av lägenheter, bygga bar, öppna kvällsrestaurang och en ny entré är bara några exempel. Flygelrummet kommer göras om till reception och lobby.

– Vi vill att gästerna ska komma in i ett ljust härligt rum och bli bemött av både reception och även en bar i anslutning. En loungeavdelning där de kan ta en kaffe eller drink, säger Wille Lindberg.

Fokus ligger på att skapa en plats dit alla kan komma och umgås.

– Det vi framförallt vill göra är att öppna upp lite mer för allmänheten. Så att vi blir en knutpunkt för byn, säger My Ernevi.

Att driva igenom stora projekt är inget nytt för paret. Under två år har de startat upp och drivit en uppmärksammad ski lodge i Hardangerfjorden i Norge. Här kombinerades bland annat segling och ski touring under deras flaggskepp Ski and Sail, vilket lockade skidentusiaster från hela världen. Lodgen är kvar i My och Willes regi, men med ett norskt par som driver verksamheten och som kommer att köpa konceptet.

När paret fick sitt första barm började planerna för att flytta tillbaka till Sverige. Åre var det långsiktiga målet. I november förra året kom de till byn för att vila upp sig efter en lång säsong i Norge.

– Då kände vi med en gång, att det är här vi ska vara, säger My Ernevi.

Planen blev att göra något liknande som med deras ski lodge. De kollade på flera alternativ, men inget kändes helt rätt. Tills de fick tips om Åre Fjällsätra.

– Vi åkte hit och käkade lunch och kände "wow". Vi såg möjligheterna och blev helt förälskade, säger My Ernevi.

Lunchbesöket slutade med att My och Wille knackade på dörren till Urban och Solweigs kontor och frågade om hotellet fortfarande var till salu.

– Från första början kände vi att det här vill vi göra. Vi båda kände att vi ville till Sverige, nu när vi har fått barn. Och Åre har varit det självklara valet. Utsikten här är kanske inte den där intensiva käftsmällen som du får i Norge, men jag har nästan tröttnat på den. Det här är för mig mer äkta, säger Wille Lindberg.

Att erbjuda aktiviteter är något som de tar med sig från sitt förra projekt. Men denna gången genom att koppla samman mycket av vad Åre och Södra Årefjällen redan erbjuder, så som hundspann, skoter och ski touring. De vill även satsa på lugnare aktiviteter som utomhusmatlagning och konceptet "bara vara".

– Det finns väldigt mycket bra produkter kring Åre. Det är dem vi vill pusha, säger My Ernevi.

– Och åter igen ha ett flaggskepp, så som ski touring, eftersom vi har den kunskapen här och vi är en inkörsport till Södra Årefjällen, fortsätter Wille Lindberg.

Restaurangen bjuder också på nyheter. Luncherna är kvar men nu utökas serveringen även till kvällar. Smygöppningen är 31 augusti och planen är att hålla fredagsöppet under början av hösten.

– Vi kör två eller tre testmiddagar för att hitta vårat koncept. Första temat blir "Italjämskt". Italienska recept, family style, men med jämtländska råvaror, säger My Ernevi.

Trots ett högt tempo har paret med sig en ryggsäck av erfarenheter från sin ski lodge.

– Att ta mer mogna beslut är en sak. Som att inte börja med allt samtidigt den här gången. Att inte börja med allt som är kul, utan att göra det som behöver göras först, säger My Ernevi.

Något som Wille Lindberg håller med om.

– Vi är mer realistiska. Och man vet att i den här härliga inspirationen och drömmen finns det någonstans en verklighet där man måste sätta sig ner och göra en "att göra"-lista som kanske inte är den roligaste, men det mest effektiva.

Läs även:

Kampen om den opastöriserade mjölken – Agnes Sörensen: "Det är en ganska komplex produkt"

Toppsommar för lokalproducerad honung – Britta Öhrström: "Biodlare i Jämtland är nöjda i år"