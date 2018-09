Hon tillverkar bivaxdukar – Ett klimatsmart alternativ istället för plast ” Det är mitt sätt att hjälpa miljön”

Bivaxduken är ett miljövänligt alternativ till plastfolie och en av anledningarna till att Rose-Marie började tillverka dem för snart fem år sedan.

– Jag kände att det fick vara nog med allt slöseri av plast och bestämde mig för att köpa en bivaxduk men färgerna på dem var så tråkiga, berättar hon.

Det begränsade utbudet gjorde att Rose-Marie testade att tillverka några dukar tillsammans med sin dotter.

– Efter det provade jag att sälja några på en julmarknad i byn och det gick bra, sedan har det bara rullat på och jag har inte kunnat sluta, berättar hon.

Rose-Maries bivaxdukar kännetecknas av sina mönster och sin färg.

– Retrotygerna ligger mig närmast om hjärtat. Jag gillar färg och det gör det roligare att göra dem, annars hade det blivit mer en fabrikssyssla för mig.

Tygerna som är grunden i dukarna hittar hon på Tradera, loppisar och ibland skänker vänner och bekanta dem till henne.

– Jag försöker använda tyger som är lite trasiga och riktigt gamla. Då känns det som att jag ger dem en andra chans. De kan vara ganska bleka till färgen till en början men när vaxet kommer på är det som att färgen kommer tillbaka.

Dukarna läggs på en plåt där de täcks av bivax, sedan skjuts de in i ugnen där vaxet får smälta. När dukarna sedan tas ut penslas det smälta vaxet ut till ett jämnt lager innan de snabbt hängs upp på tork.

– Det var lite krångligt till en början men nu vet jag vilka tyger som fungerar, vilket vax som är bäst och det flyter på. Men det är klart har man gjort några tusen dukar så ska det väl vara så.

Men det är inte bara skaparglädjen som driver Rose-Marie.

– Tänk på varje gång du byter påse till en ost i kylskåpet eller använder plastfolie. Om du istället använder en duk som du senare bara sköljer av och återanvänder, då minskar du rätt mycket på din plastanvändning. Jag ser detta som mitt sätt att hjälpa miljön.

5 x tips hur du kan ersätta plast med bivaxdukar

Linda in mat i kylskåpet – Du kan slå in all mat förutom rått kött och fisk

Skippa matlådan - Fungerar perfekt runt smörgåsen eller runt wraps på utflykten

Istället för tallrik på utflykten - Vik ihop för minimalt utrymme i packningen

Tandborstfodral – Kan vara fräscht att använda en enskild duk till detta

Allt som det behövs något vattentätt till - Bara fantasin sätter gränser

