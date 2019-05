Klartecken för 150 nya hyresrätter på Frösön: "En mycket attraktiv plats att leva och bo på"

Tomten där det kan uppföras fyra flerbostadshus om vardera 4-5 våningar, är belägen cirka 100 meter från ICA Vallhalla. Priset blev 7,1 miljoner kronor. Marken ägs av kommunen, som också i förstaläget drivit på för en detaljplan utifrån bostadsbyggande.

– Det är bra att vi nu får ännu fler hyresrätter i centrala lägen, säger mark- och exploateringschef Bengt Gryckdal.

Fastigheten Tanken 1 är belägen i omedelbar närhet av Valla centrum. Både skola, förskola, matvaruaffär och annan värdefull service, kommer att finnas inom gångavstånd.

Två bolag fightades om att få köpa den aktuella marken. Stockholmsbolaget Nischer Properties anbud var det mest fördelaktiga för kommunen som äger marken.

– Den totala byggrätten uppgår till 6 500 kvadratmeter. Det ger utifrån vårt sätt att räkna – cirka 100 kvm per lägenhet – drygt 60 lägenheter. Men jag vet att Nischer är intresserad av att bygga mestadels mindre lägenheter om cirka 35 kvadrat. Blir det så ökar givetvis antalet lägenheter och vi når en bit över 120 lägenheter, förklarar Bengt Gryckdal.

Det nu aktuella markanvisningsavtalet innebär att exploatören har fram till april 2020 på sig att genomföra själva köpet av tomten. Innan dess ska även bygglov sökas.

Det statliga investeringsstödet för byggande av hyresrätter försvann i och med höstbudgeten 2018. Förändringen innebar att det blev näst intill stiltje på byggmarknaden. När samtidigt intresset för nyproducerade bostadsrätter stannade av parallellt, blev byggföretagens läge besvärande.

– Nu är investeringsstödet återfört i vårbudgeten vad jag förstått, vilket gör att bostadsmarknaden generellt kan skjuta fart igen. Det innebär också att exploatören – här Nischer Properties – kommer att söka detta stöd. Ges stödet säkerställs också en viss hyresnivå under 10-15 års tid, kontrollerad av staten. I det här fallet kan hyresnivåerna på mindre nya lägenheter i så fall hamna under 5 000 kronor i månaden, eller maximalt 1 450 kronor per kvadrat och år. Med möjlighet för ägaren att göra endast indexreglerade hyreshöjningar, konstaterar kommunens mark- och exploateringschef.

Nischer Properties vd David Aspehult säger så här om bolagets intresse för just Frösön i Östersunds kommun:

– Vi har tittat på flera olika projekt i Norrland och har redan sedan tidigare en etablering på gång i Ö-vik. Frösön är intressant ur många aspekter. Där är vackert, attraktivt att bo och leva på och i det här specifika fallet finns en värdefull närhet till friluftsmiljö och service, konstaterar David Aspehult.

Han räknar med att söka bygglov under hösten, att byggstarten kan bli 2020 och inflyttning någon gång 2021. Variation av lägenhetsstorlekar blir det, men de flesta lägenheterna blir mindre, enligt Nischers vd.

För Östersunds kommun innebär en framtida exploatering i Valla att tre byggprojekt med specifikt hyresrätter nu är i antågande i centrala staden och på Frösön. Detta förutom de som redan är under uppförande på Stadsdel Norr i Östersundshems regi.

– Räknar vi med den satsning som Magnolia planerar längs Bangårdsgatan, de hus som även Diös vill bygga på samma gata och nu satsningen i Valla, känns det bra att förhoppningsvis få fram hyresrätter, som kommunen lider brist på, säger Bengt Gryckdal.

Räknat i antal kan det på något eller några få år tillskapas ytterligare drygt 500 hyresrätter på dessa tre projekt där detaljplan redan finns och det i princip, som exploateringschefen säger, "bara är att sätta igång".