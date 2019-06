Mindre hus på 54 kvadratmeter sålt i Tännäs – priset: 1 000 000 kronor

Bara en dag efter att Jämtland Basket hittat sin ersättare till Daniel Johansson så släpper nu klubben en till värvning. Davon Bell, 24 år och amerikan kommer att ta plats som pointguard i laget under kommande säsongen.

Bell var enligt ett pressmeddelande från klubben inte förstahandsvalet men när de började titta på hans profil insåg de att han hade en intressant "passningsförmåga". Jämtland Basket beskriver att de under föregående säsong saknat en ren pointguard som de nu tror sig ha hittat i Davon Bell.

– Med Davon Bell får vi en spelare som är en renodlad pointguard som dels är snabb och kan driva upp tempot, men också en pointguard som kommer kunna styra spelet och hitta de lösningar vi behöver offensivt när vi inte får springa som vi vill, säger Torbjörn Gehrke om amerikanen.

Davon Bell säger i pressmeddelandet själv att han är hedrar över att få skriva ett kontrakt med Jämtland:

"First of all, I'm extremely honoured and humbled to be offered a contract with Jämtland! I love the fast pace style that Jämtland plays and feel I fit in perfectly with that style of play. The move to Sweden from America will be a challenge but it's something I've always wanted to do and couldn't be more excited to be there".