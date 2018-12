Nissepyssel en växande trend: ”Plötsligt satt det en liten dörr på väggen i vardagsrummet”

Klassiska jultraditioner i all ära. Men har du hört talas om nissepyssel? Trenden växer sig allt starkare i Sverige och på sociala medier delar de bitna med sig av sina bästa tips i speciella nissegrupper.

Det hela går ut på att inför barnen låtsas att en liten tomtenisse flyttat in i hemmet, lagom till advent. Själva nissen syns inte till, men en dag sitter det en liten dörr i miniatyr, förslagsvis vid eon golvlist i huset. Här bor Nissen och nu kommer han att hitta på bus, dela ut uppdrag och skriva brev till barnen ända fram till jul.

Förra året var första gången en nisse flyttade in hos Maria och då femåriga Idun.

– Plötsligt satt det en liten dörr på väggen i vardagsrummet när min dotter vaknade. I brevlådan i miniatyr fanns ett brev där nissen bad om att få bli hennes vän. Jag förställde handstilen och vände på lite bokstäver. Även om hon inte kan läsa än känner hon kanske igen min handstil, ler Maria.

Allt eftersom dagarna gick vaknade dottern upp till små lappar eller bus, som de kunde skratta, mysa och ha roligt åt tillsammans.

– En morgon satt det minimarshmallows på tandborsten. En annan hade han byggt en gubbe av två toarullar som han målat öga, näsa, mun på. Det kan vara så enkelt att nissen har färgat mjölken med karamellfärg, målat ögon på smörpaketet eller byggt tåg av alla skor, säger Maria och berättar att nissen inte bara är något som var kul just i stunden – dottern har pratat om honom då och då under hela året.

De som älskar att pyssla går all in och tillverkar dörrar och möbler av glasspinnar och tandpetare eller kaminer av toarullar. En del bakar minipepparkakor och placerar utanför dörren. Men det finns också färdiga paket med en dörr, postlåda och stege att köpa i hobbyaffärer, vilket Maria gjorde.

- Det finns så mycket man kan göra: Köpa konstsnö och göra små fotspår i, eller bara lämna lite smulor på bordet, så det ser ut som om tomten har ätit där under natten. Jag har sett på nätet att många går in för det här stenhårt och tillverkar små föremål under hela året, säger Maria, men inflikar att det inte nödvändigtvis behöver hända något varje dag – du väljer helt själv viken nivå du vill lägga det på.

– När vi hade en dag utan bus eller brev så ökade bara förväntan till nästa dag, säger hon.

Eftersom nissedörren går att öppna placerade hon en bild på en skog bakom den.

– Jag skapade en berättelse kring den: På dagen fryser bilden, men på natten blir det en riktig skog och det är där nissen har sin värld. Det är roligt att bygga upp en atmosfär kring honom, att pyssla och hitta på något mysigt för Idun, säger Maria och fortsätter:

– I Iduns värld har hon och nissen blivit kompisar. Det är fint, tycker jag.

Tips

►Sök upp gruppen Nissehyss på Facebook, där finns tips och idéer på både hyss och pyssel. Googlar du ordet nissehyss hittar du flera bloggar och andra länkar i ämnet.

Förslag på Nissehyss

►Gör skotåg

►Färga mjölken

►Måla ansikten på frukten

►Trä toapapper mellan alla kökshandtagen eller häng det i lampan

►Möblera om

►Tejpa fast toalocket

Uppdrag

►Köp en julgran idag

►Julbaka

►Julstäda rummet