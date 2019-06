Nya ägare till villa i Storlien – dyraste försäljningen hittills i år

De internationellt uppmärksammade rockarna har just gett konserter i Kina och Ryssland lägger nu till Östersund i sin kommande europeiska sommarturné. Bland annat har bandet uppmärksammats för sin tolkning av Gustaf Frödings "Strövtåg i hembygden" och hiten "Dance with somebody".

Bandet består av Björn Dixgård (sång, gitarr), Carl-Johan "C-J" Fogelklou (bas), Jens Siverstedt (gitarr), Patrik "Patso" Heikinpieti (trummor) och Daniel Haglund (klaviatur).

Mando Diao spelar på Storsjöyran 2 augusti.

Sedan tidigare är följande akter klara för festivalen: Primal Scream, Veronica Maggio, Rival sons, the Hives, Miriam Bryant, Albin Lee Meldau, Little Jinder, Pussy Riot, Hank von Hell, Z.E, Mares, Bo Sundström, Ozzy, Reyn, Shitkid, Ola Magnell och Lenixx. En föreställning om boken "Osebol" kommer också ges på Storsjöteatern.