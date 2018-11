Priserna för bostadsrätter i Sverige sjunker – i Jämtland går de sin egen väg

Jämtlands län har under de senaste tolv månaderna haft en starkare prisutveckling på bostadsrätter än resterande Sverige. Enligt Svensk Mäklarstatistik har priserna stigit med 1473 kronor per kvadratmeter till skillnad från resterande landet där de sjunkit med samma summa. Detta gör att skillnaden på bostadspriser gentemot resterande rikets priser minskar.

Mellan augusti och oktober 2018 har det sålts 420 bostadsrätter i Jämtlands län vilket är något av ett rekord. Det har aldrig sålts fler bostadsrätter under en tremånadersperiod på över sex år. Sedan 2012 har snittet legat på 246 försäljningar per tre månader.

Kvadratmeterpriset på bostadspriser i Jämtlands län har i snitt legat på 26 634 kronor under den här perioden. I Åre kommun har priserna legat betydligt högre på 39 223 per kvadratmeter. Detta gör att bostadsrätterna i Jämtlands län ligger under snittet medan de i Åre kommun ligger över snittet som är på 38 992 kronor i Sverige.

Läs också: Bondgård med plats för 60 mjölkkor mest klickade objekt på Hemnet