Spiragården i Undersåker blev en sann dröm – Här hittar du nyckeln till ditt hjärta och kurser i en unik yogasal

Bredvid skolan i Undersåker står ett rött litet hus. Låter du blicken vandra uppåt ser du snart en lång timmerbyggnad med stora fönster och en altan framför. Detta är Spiragården. En plats där hälsa, glädje och inspiration är drivkraften och fokus ligger på yoga, meditation, dans och behandlingar. Den lilla timmerstugan till vänster ska i framtiden användas som café och utbyggnaden som gjorts till höger används till kurslokal. En dröm som sakta vuxit fram för Stefan Andersson och Lisa Tangen börjar äntligen bli till verklighet.

– Allt började när Stefan en dag noterade huset medan han var ute och körde. Sedan nämnde han det för mig när han kom hem, att det skulle vara perfekt som ett café, berättar Lisa.

Något som först bara var en lekfull tanke blev plötsligt verkligt då huset efter några veckor plötsligt var till salu.

– Vi gick på visningen och jag kände direkt att det skulle vara perfekt. Underligt nog var det ingen som budade och jag höll mig lugn, för någonstans visste jag att vi skulle få det, fortsätter hon.

Dock var huset i dåligt skick och framför dem väntade en stor renovering av både huset och timmerhuset som hörde till fastigheten.

– Vi har inte byggt på heltid under dessa år men processen har varit igång även om det ibland har stått still. Stefan jobbar ju med isolering utanför detta och jag har gjort lite andra saker. Ibland har det känts jobbigt och stressigt eftersom det har tagit lång tid. Men jag har aldrig tvivlat på min dröm.

I det röda huset har de bland annat fått dra om dränering och fixa källaren, förutom det har de bevarat mycket av det gamla.

– Vi tyckte att det var fint och ville behålla den mysiga stugkänslan. Golven var vi tvungna att lägga om men plastmattorna som låg där var fruktansvärt fula så det gjorde inte så mycket. Vi hade golv över från yogasalen till ett rum och köket fick nytt plastgolv. Andra kanske hade rivit ut kökspannan men den värmer upp huset på nolltid vilket är väldigt praktiskt. Sedan har vi fräschat upp, målat lite vitt och målat lite möbler som är ett ihop-plock. Vi har även hunnit vara i Indien i två omgångar och då har vi köpt lite kuddar och annan inredning.

Till timmerhuset har det byggts en stor yogasal men även en hall mellan så att byggnaderna sitter ihop och blir till en del.

– Det är ett ekologiskt tänk i allt och Stefan har använt naturligt material så långt det går. När du renoverar kan du göra mycket ekologiskt men kanske inte allt. Sedan älskar vi runda fönster, vilket du kan se på ena kortsidan. Men det som kändes extra viktigt var att ha stora fönster och högt i tak eftersom det kommer att vara kurser där. En harmonisk känsla är väldigt betydelsefull när du håller på med yoga och meditation så vi ville ha en stämningsfull lokal. Jag hade kunnat tänka mig att ha ännu högre i tak, men byggnaden fick inte vara högre än vad den är nu, säger Lisa med ett skratt.

Paret bor även själva i Undersåker och Lisa ser många fördelar med byn.

– Undersåker är en spännande by med skön bykänsla. Det är mycket nybyggaranda, företagsanda, friluftsliv och det är många trevliga människor som bor här. Vi brukar skämta om Undersåker som "the fields of wonders" vilket passar perfekt för Spiragården. Vår ledstjärna är att du går utifrån ditt hjärta och din passion, det är där glädjen kommer och stressen försvinner, det är där ditt välmående är, avslutar Lisa Tangen.

