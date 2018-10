Trä från förr blir till radikal inredning i Åre: ”Vi bygger skidåkarnas möbler”

Johan ”Rasta” Forsgren är ett välkänt ansikte i Åre då han är en säljdriven entreprenör som bland annat varit delägare i Skhoop och då han även är en gammal landslagsåkare i puckelpist. 1986 vann han till exempel guld i junior-VM.

– Tidigare har jag byggt möbler hemma och åt kompisar under kanske 15 års tid. Jag har saknat stora och kraftiga bord för ett flertal personer på marknaden, berättar Johan ”Rasta” Forsgren.

Under sommaren kom han i kontakt med Dick Dahlberg som även han bor i Åre och som hade ungefär samma ide.

– Jag kände att vi matchade och att vi kanske kunde göra något hållbart tillsammans. Så jag ringde upp honom, berättade om min ide och frågade om vi skulle ses över en fika. Vi kom snabbt fram till att vi båda gillar design, trä och att jobba med kroppen.

Det visade sig att bägge hade haft liknande idéer som legat och växt under över tio års tid och nu beslutade de sig för att träffas under sommaren för att sätta ihop en kollektion under namnet Radical Wood.

– Hans ide har varit att göra möblerna i block. Då går det att leverera dem i platta paket, som Ikea men tyngre. Sedan ville vi ha ett varumärke eftersom det är något som ofta saknas när du beställer möbler från ett snickeri.

När jag frågar vad som kännetecknar deras kollektion är svaret tydligt.

– Det ska vara robust, vi bygger skidåkarnas möbler. När vi jobbar använder vi skruvdragare, såg, stora skruvar och inget lim eller konstmedel. Eller vi använder såklart lite målarfärg och lite lasyr men i övrigt ska det vara grovt. Om du tittar på våra möbler ser du att det är rejäla delar och sedan skruvar vi fast dem. Det ska vara stora skruvhål och om de inte är i exakt linje spelar ingen roll. Hade du köpt det från en fabrik hade det varit i linje men vår tanke är att det ska se lite rått och grovt ut.

Det är inte bara utseendet och funktionen som har ett tydligt tänk, utan hållbarheten finns också med.

– Vi vill ta tillvara på spillmaterial. Så vi försöker jobba med olika byggen som har material som annars skulle slängas. Nyss fick jag tag på en lada från slutet av 1800-talet som revs i Ängarna. Jag frågade om det fanns lite golvplank som jag kunde få köpa och de lade undan det för mig. En win win situation både för oss och miljön.

Johan berättar att de vill att deras kunder ska investera i något som kommer att stå ett tag och att från början tänkte de bara göra utemöbler.

– Vi vill inte att det byggs en massa hus här i Åre och sedan åker man till Jysk och köper utemöbler. Utemöbler som kanske inte ens är rustade för vårt väder och som blåser bort på grund av vinden. Våra möbler klarar det mesta eftersom de är tunga. Vi har även fått en del förfrågningar om torgmöbler eftersom de både tål vädret och är svåra att bära med sig. Om någon är ute efter att sno något är det kanske inte det första de väljer.

Ganska snart insåg de att det även fanns en efterfrågan för att ha deras möbler inomhus och Johan berättar det får kunden själv får avgöra, det fungerar för båda ändamålen.

I Åre har det redan gått att se några möbelgrupper utanför till exempel Åre Chokladfabrik, Intersport, Åre Kafferosteri och Supper.

– Vi gör ju en kollektion som vi utgår ifrån, men sedan tar vi självklart emot specialbeställningar också. Det kommer att finnas ett visst lager i vår snickeriverkstad i Så men vi kommer även att producera efter förfrågan så slipper vi slösa saker som kanske ingen vill köpa.

Hur ser Johan då på resan med det nya företaget efter att ha jobbat framför datorn och rest mycket i sina tidigare jobb.

– Detta är nästa resa och det känns som att det här kan jag hålla på med ett tag. Det är härligt och jag känner mig levande när jag får hålla på med rejäla grejer och när jag får ta i med hela kroppen. Det kommer rulla på och det känns otroligt spännande.