Bräcke kommun startar e-tjänst för bygglov: ”Det ska bli enklare”

Bräcke kommun och Ånge kommun har sedan tre år tillbaka gemensam nämnd och förvaltning för bygg- och miljöfrågor med lokalkontor i respektive kommun. E-tjänsten som nu lanseras är tänkt att ersätta de traditionella blanketterna, men den som vill kan dock fortfarande skicka in sina ärende som vanligt. Den nya tjänsten är tänkt att göra det smidigare för både invånare och företag att sköta bygg- och miljöärenden.

– Det ska bli enklare och ge bättre service. Man ska kunna komma i kontakt med oss oberoende av var man är och när på dygnet, säger Tomas Jonsson, bygg- och miljöchef i Ånge kommun och Bräcke kommun.

Att hantera ärendena digitalt underlättar för både den sökande och kommunen, menar han. Mycket tid går åt till att begära in kompletteringar om ärendena inte är kompletta.

– Med det nya systemet blir det lättare att göra rätt för den som söker, säger Tomas Jonsson.

De vanligaste byggloven som kommer in gäller främst om- och tillbyggnad samt installation av värmepumpar och enskilda avlopp. Totalt för båda kommunerna brukar det komma in knappt 500 byggärenden och runt 1 000 livsmedelsärenden per år. Ungefär hälften av ärendena gäller ansökningar i Bräcke kommun.

– Det är inte så ofta det byggs helt nya permanentboende utan det är mestadels nya fritidshus som byggs. Men det byggs ganska mycket om och till samt görs ändringar av verksamhet i fastigheter, säger Tomas Jonsson och konstaterar att nybyggnationen i Ånge är marginellt något högre.

Det nya digitala systemet har tagit runt ett år att färdigställa och kommer fortlöpande att byggas ut med fler funktioner. I runda slängar har installationen kostat 200 000 kronor och sedan tillkommer ungefär 120 000 kronor per år för drift och licenskostnader för e-tjänsterna.