Högg man i bröstet med en kniv – döms till fängelse för misshandel

Knivdramat utspelade sig i oktober på en ort i Bräcke kommun och i grunden låg ett stort alkoholintag och en lånad bil. Det utmynnade i att en man åtalades i första hand för försök till mord och i andra hand grov misshandel.

Målsägande berättar under rättegången om att han var hemma med en annan man och drack öl. Efter en stund kom flera personer till bostaden, bland annat den åtalade och dess bror.

Där blev det ett verbalt bråk om en bil som målsägande hade lånat och inte ska ha lämnat tillbaka. Till slut lämnade den åtalade platsen för att återvända 40 minuter senare lugn. De pratade med varandra och plötsligt blev han knivstucken i bröstet. Han hade inte märkt sticket, utan först när han stoppade in handen innanför kläderna och märkte att den blev blodig.

Den åtalade berättar under rättegången att han var mycket berusad under kvällen och kunde inte kommer ihåg så mycket. Han sa dock att han mådde dålig på grund av familjeproblem och under dagen druckit 14 starköl.

Han sa att han var god vän med målsägande och ville diskutera den lånade bilen med honom och inte polisanmäla som hans bror ville. Mannen menade att konflikten trappades upp och plötsligt stod han med en blodig kniv i handen som han kastade bort. Han säger också att han mådde väldigt dåligt över vad han gjort.

I rättegången hördes flera vittnen som bekräftar att bråket innan den åtalade försvann för att sedan återkomma. De bekräftar också att de två gick avsides då.

Östersunds tingsrätt konstaterar att det är bevisat att de två männen bråkat och att den åtalade återvände med en kniv och högg eller stack den i bröstet på målsägande. Däremot menar domstolen att det inte är utrett hur kraftfullt han högg eller hur djupt kniven trängde in i huden. Däremot är det fastslaget, menar domstolen, att skadan var relativt lindrig och inte livshotande.

Tingsrätten menar också att knivhugget utdelats med uppsåt, alltså inte av misstag.

När det gäller rubriceringen försök till mord menar domstolen att det inte är utrett att den åtalade velat att målsägande skulle dö, även om hugget tog på en livsfarlig plats.

Därför går domstolen på åklagarens andra rubricering och dömer mannen för grov misshandel till fängelse i ett år och sex månader. Mannen ska också betala 25 000 kronor till den knivhuggne.