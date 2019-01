Jörgen Persson (S) kastades in i hetluften i somras – nattlig dramatik med bränder och evakueringar

Han hamnade direkt i hetluften vid de dramatiska bränderna i juli. Mitt i natten ringde räddningstjänsten och förordade evakuering av tre byar.

– Jag visste inte ens om att jag var kommunalråd vid den tiden. Företrädaren Sven-Åke Draxten aviserade sin avgång efter sommaren. Jag levde i den tron. Fast i fullmäktigeprotokollet skrevs aldrig in något slutdatum för honom eller startdatum för mig. När bränderna rasade och folk började ringa och efterfråga politiska beslut var det bara att hugga i, konstaterar Jörgen Persson.

Byarna Hanåsen, Binnäset och Björnsjövallen låg illa till för lågorna efter att ett åsknedslag satt fyr på snustorra skogsmarker. I slutänden blev det inte lika dramatiskt som på andra ställen, men det tillträdande kommunalrådet fick om inte annat klart för sig att nu satt han på det kommunala ledarskapet.

Jörgen Persson växte in i socialdemokratin. Han gick tidigt med i SSU i Hammerdal. Avslutade gymnasiestudier i Strömsund. Flyttade till Östersund. Kom in på Birka och utbildade sig till fritidsledare. Politiken hängde med. Intresset för samhällsfrågor växte och efter valet 1994 kom han lite sensationellt in i riksdagen.

– När Margaretha Winberg utsågs till jordbruksminister fick jag som fjärenamn på listan flytta till Stockholm, berättar han.

S-ledamöterna från länet var vid den tiden Berit Andnor, Rune Berglund och så Jörgen förstås.

– Jag satt i försvarsutskottet och var med om att i en första omgång rädda kvar försvarshögskolan och I5 i Östersund. Däremot försvann A4, minns han.

Parallellt med riksdagsuppdraget bildade han familj. Första barnet föddes 1996.

– Resandet och bortavaron tyngde mig. En period pendlade jag till Stockholm varje dag. Det var ingen glansfull tid, men jag ville missa så lite som möjligt av småbarnstiden.

Riksdagssejouren inskränkte sig därför till en period. Familjen flyttade till Fjällsta år 2000. Ytterligare två barn hade tillkommit och nu tog även den politiska karriären i Bräcke fart.

– Jag började i produktionsnämnden som vice ordförande. Sen blev det mer och mer, förklarar han när vi veckan före jul träffas över förmiddagskaffet hemma i villan i Gällö.

I Gällö bor runt 700 personer. Inräknat Pilgrimstad och Sundsjö når befolkningen 3 000 personer, eller nästan hälften av Bräckes totala invånarantal 6 500 personer.

När han började i politiken bodde här 10 000 människor. Som för så många andra kommuner i Norrlands inland går det åt fel håll.

– Vi kämpar på. Det är det enda vi kan göra. Ge upp är inget alternativ. Småkommunerna är bra på att anpassa sig, säger han med ett snett leende.

Anpassning i Jörgen Perssons vokabulär är detsamma som att tvingas göra årliga inbesparingar. När invånarantalet går ner sjunker statsbidragen och pengarna från det kommunala utjämningssystemet.

Men även om Bräcke kämpar i motvind och förlorar i snitt 80 personer per år räknat utifrån en tioårsperiod, vägrar han vara pessimist.

– Vi ligger geografiskt bra till. Nära E14 och med järnvägen som går genom stora delar av kommunen. Det finns runt 600 aktiva företag. De är förstås helt avgörande för kommunens överlevnad och utveckling, slår han fast och tror att det finns potential för tillväxt.

Då krävs hjälp utifrån. Att det banksystem som idag diskriminerar Norrlands inland och har liten närvaro i glesbygden, tänker om. Att det får byggas mer i strandnära lägen och att folk tillåts låna pengar, både för att driva företag och kunna bygga hus i attraktiva landsbygdslägen.

– Det finns hur många sjöar som helst här i Bräcke kommun. Jag är övertygad om att folk vill flytta hit och leva här om de exempelvis tillåts bygga strandnära, är hans tro.

– Tyvärr har framför allt sparbanksrörelsen som tidigare fanns överallt, i princip slutat hjälpa människor i glesbygd. De fria sparbankerna försvinner en efter en och Swedbanks filosofi är bara att tjäna så stora pengar som möjligt i våra tättbefolkade områden, menar Jörgen Persson och är starkt kritisk.

TV: Snabba frågor till kommunalrådet: "Jag föredrar tåget varje gång"

För en liten kommun som Bräcke är förstås statsbidragen och skatteutjämningssystemet livsavgörande. Han är less på snacket om att rika storstadskommuner håller Norrlands inland under armarna.

– Det är inte sant. En väldigt stor del av de rika Stockholmskommunernas utjämningspengar går till andra närliggande kommuner runt huvudstaden. Det är en verklighet som sällan kommer fram.

Utjämningssystemet är dessutom skevt utformat och borde ses över ordentligt.

– Vi mindre missgynnas, menar Jörgen Persson utan prut.

I höstas efter valet var det inte givet att Socialdemokraterna skulle få sitta kvar vid makten i Bräcke.

Men efter förhandlingar med både vänsterpartiet och moderaterna blev det en trepartiallians som nu styr med Jörgen Persson som kommunalråd.

En lite ovanlig samarbetslösning sett till partikonstellationer, men Jörgen Persson konstaterar:

– Här på landsbygden har vi inte råd att sätta ideologi före sakpolitik. Här handlar det om för befolkningen viktiga vardagsfrågor. Då är spelutrymmet begränsat och det går lättare att komma överens.

När Jörgen Persson inte jobbar skjutsar han tonåringar till deras aktiviteter. Lever familjeliv med sambo och barn, men så har han även en fritidssysselsättning som är mindre känd:

– Jag gillar att träna fotbollslag. Senast Sundsjö IF, som ifjol hade ett team bestående av både afghaner, syrier och svenskar. Det är fantastiskt givande. Ett samspel på hög nivå.

Någon tränarutbildning har han inte gått. Inte heller är han någon nörd framför TV-apparaten. Jo möjligen ser han Sveriges landskamper, men inte mer än så. Ändå tjusas han av att ta sig an både ungdomar och seniorer som vill spela fotboll.

En annorlunda sysselsättning än politiken, men med beröringspunkter:

– Likheterna är ibland slående fast på annorlunda vis. Det sociala, gruppdynamiken och ledarskapet. Jag gillar det verkligen starkt, säger Bräckes nya kommunalråd innan vi lämnar kaffebordet och går ut i Gällös praktfulla vinterlandskap.

Fakta

Namn: Jörgen Persson

Ålder: 52

Bakgrund: Med i SSU sedan han var 16 år, socialdemokratisk riksdagsledamot 1994-98, kommunpolitiker i Bräcke från 2000, kommunalråd från i somras.

Utbildning: Fritidsledarutbildning vid Birka folkhögskola.

Uppväxt: Hammerdal

Inkomst: 48 300 kronor i månaden

Bostad: Villa i Gällö

Familj: Sambon Iwona, barnen Line, Maja och Alvin