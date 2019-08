Bräcke och Berg har högsta elevkostnaden – stödinsatser och lärartäthet några av orsakerna

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) har kostnaden för landets grundskoleelever ökat kraftigt de senaste åren. Snittkostnaden för 2018 låg på 116 000 kronor.

När det gäller kostnaden per elev i den kommunala grundskolan är det alltså Bräcke som ifjol hade den högsta kostnaden i länet och den tredje högsta i landet. Bara Överkalix och Vilhelmina hade högre kostnad med som mest drygt 184 000 kronor. Lägst kostnad per elev hade Hallsbergs kommun med 92 965 kronor.

Under de senaste åren har Bräcke kommun minskat antalet grundskolor från åtta till tre, men ändå ökar kostnaden per elev betydligt mer än rikssnittet. Sett till fjolårets siffror har Bräcke drygt 45 000 kronor högre kostnad per elev.

– Ja, vi har en hög kostnad. Vi har många stödinsatser.Det beror bland annat på att vi haft ett stort mottagande från andra länder och därmed ett ökat behov av studiehandledare. Men det kommer att minska nu till hösten. Inom skolan får vi också mer och mer lagstadgade krav från staten som vi måste förhålla oss till, säger Bräckes skolchef Catarina Julin-Nygren.

SCB:S statistik visar även att Bräcke kommun i fjol hade länets högsta kostnad per elev för undervisning och lokaler.

Trots att skolor lagts ned vad kan ni konkret göra för att minska de fortsatt höga kostnaderna per elev?

– Vi har gjort vad vi kunnat för att minska kostnaderna, men det är inte lätt. Vi kan inte spara på undervisning och elevvård. Det är inte lätt att budgetera, konstaterar Catarina Julin-Nygren.

En omständighet som påverkar den ekonomiska situationen för skolverksamheten i Bräcke och övriga kommuner är också Migrationsverkets kraftigt minskade verksamhet i länet.

– För tre år sedan hade vi fyra förberedelseklasser. Idag har vi en. Då blir kostnaden per elev också högre. Vi måste ju ha personal även om antalet elever minskar, säger Catarina Julin-Nygren.

I Bergs kommun, där man också för ett antal år sedan minskade antalet skolor, är kostnaden per grundskoleelev också fortfarande hög.

– Vi har fortfarande en skolorganisation med många skolenheter. Sju skolor på omkring 700 elever. Vi har en ojämn elevtillströmning främst i södra kommundelen. En förklaring till de höga kostnaderna kan vara att vi har hög lärartilldelning, främst i de mindre skolorna. Vi måste nu sätta oss ner och analysera varför vi har så pass höga kostnader per elev i kommunen, säger utbildningsnämndens ordförande Torsten Medalen (C).

Innebär det att det kommer att bli en ny översyn av kommunens skolorganisation?

– Det finns idag inget sådant beslut, men vi måste analysera kostnaderna.

Ljungdalens skola är idag den minsta enheten. Hur ser framtiden ut för den skolan?

– Det finns inga planer på förändringar där som det ser ut idag. Där pågår också ett spännande inflyttningsprojekt, säger Torsten Medalen.

Antalet skolor i en kommun innebär inte per automatik höga elevkostnader.

Krokoms kommun har idag 16 skolor, men har ändå en av länets lägsta kostnader per grundskoleelev.

2017 var den på 109 450 kronor och låg då till och med under rikssnittets 111 000 kronor.

Någon färsk siffra för 2018 finns ännu inte i SCB:s statistik.

– Men det har inte skett några dramatiska förändringar så vi har fortfarande en relativt sett låg kostnad jämfört med andra kommuner, säger Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef i Krokom.

Hur kommer det sig att ni med så många skolor inte har högre kostnad per elev?

– En förklaring är att vi inte har så många nya skolor som ger höga lokalkostnader. Vi har heller inte så stor administration. Däremot har vi höga kostnader för skolskjutsar eftersom vi till ytan är en stor kommun, konstaterar Birgitta Lundgren.