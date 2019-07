Branden hotade deras hem – för ett år sedan evakuerades flera byar: ”Jag trodde att jag låste dörren för sista gången”

För ett år sedan rasade branden här och spred sig snabbt västerut mot byn, som har ett tiotal bofasta invånare. Den 17 juli kom uppmaningen att evakuera flera byar i sydöstra Härjedalen, bland annat Olingdal.

– Vi fick SMS vid elvatiden på förmiddagen, berättar Göte Olingdahl, född och uppvuxen i byn, där han sitter vid datorn i sitt arbetsrum på övre våningen.

Huset är hans föräldrahem, och där är han också född.

– Skogsbränder har vi ju upplevt tidigare. Jag har själv varit med och släckt en brand som var ungefär fem kilometer härifrån och när jag var barn här såg vi ibland brända stubbar i skogen och såg skog som var skadad av brand. Så skogsbränder i sig, och att vi kände röklukt i luften var i sig inte alarmerande.

Mer dramatiskt blev det i takt med att fler och fler helikoptrar började flyga över byn.

– De strök här över huset, minns Göte Olingdahl.

Röken från elden blev värre och värre och morgonen 17 juli när Göte och hans fru vaknade såg de inte granngården.

– Den var täckt i en grå vit dimma. Vi hade inte fått några rapporter till oss, men då förstod vi att något allvarligt var på gång.

Vid elvatiden plingade det till i parets mobiler och meddelandets innehåll var solklart: ”Det brinner i skogen med risk för snabb spridning. Räddningsledaren uppmanar alla som befinner sig i området att utrymma”.

Göte Olingdahl berättar hur de rafsade ihop det viktigaste, hoppade in i bilen och for in till Sveg, där de kunde bo hos sin dotter. Känslan när de lämnade Götes barndomshem var ödesmättad.

– Jag trodde att det var sista gången jag låste huset. När vi satte oss i bilen så bad vi till Gud att han skulle skydda byn, säger Göte Olingdahl.

Vinden låg på mot byn och branden kom närmare och närmare.

– Det var inte svårt att räkna ut att byn skulle bli nästa offer för branden.

Göte Olingdahl följde medias rapporter slaviskt. Och eftersom ändrades rapporteringen. Det furiösa arbetet med att hindra brandens spridning, vattenbombningen och det jobb som utfördes av räddningstjänstens män och kvinnor samt frivilliga, bokstavligen med livet som insats, började ge resultat.

– Dessutom vände vinden. Det blev ett helt annat händelseförlopp än vad vi hade räknat med.

Efter tre dagar hävdes evakuering och paret kunde återvända till Göte Olingdahls föräldrahem. Han har lite svårt att beskriva känslan som kom när han förstod att huset skulle klara sig.

– Det är svårt att beskriva, när man har varit i en sådan anspänning en längre tid, och plötsligt släpper det. Framförallt känner jag tacksamhet över att inga människor kom till skada.

När Göte Olingdahl kom tillbaka till hembyn var det tyst. Svalor, flugsnappare och trastar lyste med sin frånvaro.

– Men de kom så småningom. Och djuren här i byn hade klarat sig. På grannhusets trapp satt katten och väntade när vi kom tillbaka, säger Göte Olingdahl.