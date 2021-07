Brinkedboda vaknar till liv igen efter pandemidvalan: ”Mitt engagemang i det här är för att göra nåt för byn”

– Varenda gång pratas det om sakerna som varit här och allt som hänt sedan jag tog över. Nu vill jag äntligen fokusera på att blicka framåt och berätta om hur det går för oss just nu, säger Mikael Östling när vi möts ute på verandan på Brinkeboda.

Vi gör intervjun mitt under lunchserveringen och titt som tätt trillar det in nya gäster som är här för dagens lunchbuffé. Både inne i den nyrenoverade matsalen och ute på altanen slår sig gästerna ner. Många av de vinkar in i köket och tackar för maten när de går.

För första gången sedan han tog över 2016 har några av Mikael Östlings visioner för Brinkeboda blivit verklighet.

– Vi är 100 procent nöjda med de satsningar vi har gjort. Luncherna startade vi igång i våras och det har varit succé ända från start, säger han.

I trädgården står numera en nybyggd scen där det på fredagarna bjuds på musikunderhållning till maten. I stort sett hela sommaren är fredagarna fullbokade, i princip samtliga av de 13 rummen är fullbokade och förfrågningarna om catering skjuter i höjden, förklarar Mikael Östling.

– Vi satt och klurade ut vad vi kunde göra under rådande förutsättningar. Så istället för en meter mellan sofforna kör vi väl fyra då, det har vi plats till här ute. Så nu har vi bokat artister hela vägen in i september och kör stående fredagsunderhållning. Och uppslutningen har varit fantastisk.

Åren som värdshusägare blev inte som Mikael Östling tänkt sig. Innan han ens tillträtt utsattes stället för skadegörelse av förre ägaren Dragan Bratic. Därefter följde en lång och uttröttande strid med försäkringsbolaget om rätten till ersättning för skadorna. När han till slut var redo att dra igång verksamheten ordentligt blev det bara en veckas julbord innan pandemin tvingade honom att stänga ner restaurangdelen.

– Vi har aldrig riktigt haft chansen att visa vad vi går för. Vi hade chansen på julbordet som ändå blev en succé men direkt efter det slogs ju fötterna undan. Så det var ju bara att dra i handbromsen och lägga allt i en malpåse. Men det var ett bra drag att stänga då för att överleva ekonomiskt. Att vi kunde övervintra under pandemin, säger Mikael.

Samtidigt har han också genom åren funderat på att sälja, något han också pratade med ÖP om förra hösten. Även om han inte jobbar aktivt för att hitta en köpare är han ändå villig att lämna ifrån sig Brinkeboda, om rätt person är intresserad.

– Jag la inte ut det på någon mäklare utan bara ut via sociala medier och tänkte att det kanske skulle komma upp någon som vill ta vid efter mig. Men det har det inte gjort och det är väl framförallt på grund av pandemin. Så det säger sig självt att intresset har varit lågt, men sen är det en kombination av att jag tycker det är för roligt att ha kvar det också. Men kommer det någon som känner att "det här är något för mig", då kan det bli så att jag säljer.

Men än så länge är det Mikael och de sex anställda på Brinkeboda som håller i ställningarna. Dessutom är han nu i behov av mer personal i takt med att besökarna blir fler.

– Vi behöver förstärkning på alla vis, det är så många som kommer hit nu så vi fixar det inte utan att anställa fler, säger Mikael Östling.

Med tanke på åren som varit, hur har du haft orken att fortsätta?

– Det hör väl ihop med att jag är så van från byggbranschen att inte få feedback fören ett par år senare för det man har byggt. I restaurangbranschen är det så fantastiskt roligt att där får du feedbacken en kvart efter folk har ätit. Det ger så enormt mycket energi med direkt feedback och när man dessutom gör något som är så uppskattat, säger Mikael och fortsätter:

– Det är väl det som har gjort att jag har överlevt, att jag vet att det här är så uppskattat att det här kan jag inte bara kasta i sjön. Mitt engagemang i det här är att göra något för byn, inte för att göra vinst på det.

En majoritet av de över 100 åren som Brinkeboda funnits har det varit känt långt utanför länets gränser för sina julbord och smörgåsbord. Och för inte så länge sedan fick Mikael Östling slutligen bekräftat att ryktet om Brinkebodas mat återigen spridit sig utanför Jämtland.

–Rekordet är en som åkte från Sundsvall och hit bara för lunchen. Och folk åker både från Östersund och Åre för att besöka oss. Jag tror att det kommer bli helt fantastiskt här, vi gör det här för att det är kul. Då engagerar sig personalen på ett annat sätt och jag är övertygad om att då blir det en bättre upplevelse för gästerna än på ställen där pressen hela tiden ligger på att tjäna pengar.

Längre fram är planen att återigen få liv i julborden och Mikael har stora planer för satsningen på catering och festfixande. Men hur hans roll i Brinkeboda ser ut i framtiden, det återstår att se.

– Jag kommer nog vara här men jag vet inte på vilket vis. Det kanske kommer någon som vill göra det tillsammans med mig eller som tycker att de kan ta över det. Det får de gärna göra, jag har så mycket annat. Men det kommer inte bli för en ny pizzeria. Det är bra mat och boende som Brinkeboda ska vara känt för.