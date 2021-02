Bröt sig in och festade på vandrarhem – ägare: ”Jag blir så less och trött”

Klockan 16 på lördagen hade vandrarhemmets enda gäst ännu inte checkat ut. Eftersom utcheckningen skulle ha skett senast klockan 11 knackade ägaren Tobias Edin på dörren.

Gästen ville stanna en natt till. Vandrarhemmet tillämpar förskottsbetalning och Tobias bad om betalning för lördagsnatten.

– Jag förstod att det var något konstigt.

Efter diverse undanflykter och bortförklaringar framgick det att gästen inte kunde betala för lördagsnatten. Tobias uppmanade honom packa ihop sina saker och lämna byggnaden.

– Rummet var ostädat, men jag var glad att han gick.

Kollegorna hade redan åkte hem. När Tobias var redo att lämna anläggningen hördes felsignaler från larmsystemet. Även brandlarmet visade på ett tekniskt fel.

Han tog trappan upp till vandrarhemmet. Från pentryt hördes röster och Tobias slängde upp dörren. Där satt den omedgörliga gästen tillsammans med två andra män och rökte och drack.

– Soffbordet var fullt med ölflaskor och skräp och det luktade för jävligt. Det var ingen vanlig cigarettrök.

Tobias sjasade iväg de tre männen.

– Jag blir så less och trött.

Städningen av det nedsvinade pentryt och vandrarhemsrummet tog en hel arbetsdag. Via spåren i snön framgick det att gästen hade öppnat ett fönster i pentryt innan han lämnade vandrarhemmet. Via fönstret tog de tre männen sig sedan in. För att undvika att inbrottslarmet och brandlarmet utlöstes hade gästen klippt av kablarna till larmdetektorn och söndrat brandvarnaren.

För vandrarhemmet väntar reparationskostnader på minst 5 000 kronor.

– Det är en smärtsam summa. Coronarestriktionerna gör att dagskassan en del dagar stannar på den summan, säger Tobias.

Sedan coronautbrottet har vandrarhemmet Gästen och nöjescentret Multi challenge periodvis haft tapp på upp till 90 procent och bolaget befinner sig i ett mycket kritiskt läge. Aningen uppgivet konstaterar Tobias att han behöver fokusera på att företaget ska överleva. I likhet med flera andra gånger valde han därför att inte ringa polisen.

– Jag har varken tid eller ork att koppla in polis. Från förut vet jag att polisen avvisar gärningsmännen. Sedan händer det inte mycket mer.

För företagarna är brotten förknippade med kostnader, men även med mänskligt lidande och med en ökad otrygghet

En färsk rapport från Företagarna visar att två av tre företagare avstår från att anmäla brott. Samtidigt som färre anmäler brott blir allt fler företagare utsatta för brott. År 2017 utsattes 30 procent av företagarna jämfört med 36 procent i fjol. För företagare med anställda har vartannat företag blivit utsatt.

Joakim Sjöstedt, Företagarnas regionchef, är bekymrad över brottsutvecklingen.

– För företagarna är brotten förknippade med kostnader, men även med mänskligt lidande och med en ökad otrygghet, säger han.

Att reparera en trasig larmdetektor eller ersätta en söndrad ruta innebär en kostnad för företaget. Därtill har nästan 80 procent av företagarna fått ökade kostnader för förebyggande åtgärder. I stället för att installera kameraövervakning, anlita vaktbolag och installera antivirusprogram kunde pengarna ha investerats i att utveckla verksamheten eller anställa en ny medarbetare.

– Ifall polisen inte har tillräckligt med resurser behöver kommunerna införa ordningsvakter för att minska kostnaderna för företagare, säger Joakim Sjöstedt.

Företagare på landsbygden och i mindre städer är mer utsatta för brott jämfört med företagare i storstäder. Därtill är företagare på landsbygden och i mindre städer mer benägna att inte anmäla brotten.

Joakim Sjöstedt anser att förutsättningen för att anmälningsbenägenhet ska öka är att polisen och rättsväsendet visar att de gör allt för att lösa brotten.

– Om företagaren till slut får nog av kriminaliteten och lägger ner verksamheten är det en stor förlust för samhället.

På Vandrarhemmet Gästen upptäckte Tobias Edin att larmdetektorn och brandvarnaren söndrats först när pentryt städades. Skadeupptäckten gjorde att han överväger att göra en polisanmälan för att kunna få ersättning från försäkringsbolaget. Självrisken på 15 000 kronor försvårar dock situationen.

– Det är inte första gången vi utsätts för brott. Tyvärr är det knappast sista gången heller.