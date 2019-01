Ett ton sprängmedel lämnades in till Jämtlandspolisen under amnestin

Under den första amnestin för explosiva varor i landet lämnades det in stora mängder sprängmedel till poliserna i landet. Även om summan sprängmedel ännu inte är slutgiltig och färdigsummerad, så meddelar polisen att man fick in totalt 1,3 ton explosiva varor under amnestin runt om i landet.

Av dessa lämnades nära ett ton sprängmedel in till Jämtlandspolisen.

– Man har haft mycket i sina lador här i länet. Vi har besökt 110 personer där vi varit och hämtat sprängmedel, säger Sven-Erik Svensson vid polisen i Jämtland, som har jobbat med amnestin, till P4 Jämtland.

I Jämtland återstår fortfarande det några objekt att hämta för polisen. De är dock av den karaktär att polisen tvingats kalla in hjälp från nationella bombgruppen för att omhänderta dem på ett säkert sätt, berättar Sven-Erik Svensson för radiokanalen.