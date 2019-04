Kvinna lurades på 30 000 kronor av dejtingapps-bedragare

Kvinnan som är i 60–års åldern och boendes i länet fick kontakt med mannen via appen Tinder. I anmälan beskriver hon hur mannen sagt att han var från England. Mannen sade sig i kontakterna med kvinnan vilja ha en relation med henne. Något som hon trodde på. Kontakten mellan mannen och kvinnan fortgick.

Efter ett tag hörde mannen av sig och sa att han behövde låna pengar till en affärsresa till Dubai. Trots att de aldrig träffats på riktigt så ställde kvinnan upp och lånade ut 30 000 kronor till mannen. När hon sedan insett att hon blivit vilseledd av honom så hörde hon av sig till polisen och anmälde honom för bedrägeri.

Erik Hoffman jobbar som utredare på bedrägerienheten i Sundsvall och har hand om ärendet. Han berättar att de ännu inte hunnit prata med kvinnan i fråga men att utredningen pågår. Han kan inte uttala sig om det aktuella ärendet men kan berätta om hur det brukar se ut generellt vid den här typen av brottslighet.

Han säger att det kommer in några ärenden av denna typ per månad i region Nord. Ofta börjar bedragarna med att känna offret lite på pulsen genom att be om mindre lån.

– För man över en summa så kan man vara säker på att det kommer fler frågor om pengar. De börjar med att be om lägre summor för att känna personen på pulsen sedan fortskrider den social manipulationen och personen frågar efter mer.

Han berättar att det inte ovanligt att bedragarna ofta just utger sig för att vara engelsmän eller amerikaner som jobbar inom det militära eller inom oljebranschen.

– Ofta går pengarna som man lånat ut sedan vidare i flera steg från det konto dit man betalat in dem och landar i andra länder där polisen inte är oss behjälpliga i utredningen. Vi har också sett fall där pengarna stannat i Sverige. Men det är ovanligare, berättar han.

Personer som utsätts för dessa bedragare blir brottsoffer men kan också luras in i själva brottsligheten.

– Det som inte är helt ovanligt är att man blir lurad av dessa personer att ta emot pengar till sitt konto. Dessa pengar blir man sedan ombedd att sätta in på ytterligare ett annat konto åt bedragaren.

Pengarna som man ombedd att hantera kan då i själva verket komma från ett annat bedrägerioffer och genom att hjälpa till med att föra över pengarna blir man omedvetet bulvan i bedrägeriet.

– Det jobbiga i detta är att detta är straffbart. När man upplåter sitt konto till någon annan kan det handla om penningtvätt. Man ska ha ögonen öppna för detta.

– Man ska alltid vara försiktig när man är inne på dejtingsidor eller facebook. Och man bör alltid vara vaksam när de börjar be om pengar säger han.