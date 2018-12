Olyckor, skogsbränder och ÖFK – här är de lokala nyheterna som lästes flitigast under 2018

15. Daniel Kindberg mötte media – se hela presskonferensen: "Det finns mycket jag ångrar"

Den 17 april slog ekobrottsmyndigheten till mot Östersundshem. Enligt de första uppgifterna hade Daniel Kindbergs, dåvarande vd för bolaget, kontor sökts igenom och hans dator beslagtagits. Strax därefter stod det klart att Daniel Kindberg befann sig på polishuset, anhållen och misstänkt för ekobrott. Två dagar senare släpptes Daniel Kindberg på fri fot och 20 april mötte han media.

Den 10 december åtalades Daniel Kindberg och två andra personer för flera grova brott. Rättegång väntas hållas under 2019.

14. Kindberg bekräftar att Swansea har kontakt med Potter och meddelar att "Sotte" lämnar

Lördag 26 maj. Efter vårens sista match mot BK Häcken höll klubben en extrainsatt presskonferens. Daniel Kindberg satt framför pressen och berättade att Sotirios Papagiannopoulos var på väg till Köpenhamn och att Swansea visat intresse för Graham Potter. Några dagar efter presskonferensen kom nyheten om att Potter lämnar ÖFK.

Från presskonferensen – Daniel Kindberg: ”Igår kväll så ringde Huw Jenkins till mig”

13. Allmänheten i Östersund med omnejd uppmanas koka vattnet – misstänks vara förorenat

Den 17 oktober gick Östersunds kommun ut med informationen om att det fanns spår av bakterier i dricksvattnet och att det skulle kokas innan det användes till mat och dryck. 55 000 kunder berördes inom Östersunds kommun och delar av Krokoms kommun. Efter två dagar var faran över och vattnet kunde drickas rakt ur kranen igen.

12. En bil voltade in i ett träd utanför Sikås – polisen: ”Passageraren avled på plats av sina skador”

Under året har flera tragiska olyckor inträffat på länets vägar. Den 29 april inträffade en olycka på väg 344 utanför Sikås. Två unga personer var inblandade i trafikolyckan. Föraren klarade sig och fördes till sjukhus med ambulanshelikopter.

– Passageraren avled på plats av sina skador och anhöriga är underrättade, berättade Michel Toft vid Polisens regionledningscentral samma kväll.

11. Vi sände ÖFK:s presskonferens – Kindberg om läget i truppen: "Vi är alltid bättre efter varje fönster"

Östersunds FK kallade till presskonferens måndagen 29 oktober för att presentera flera nyheter på den sportsliga sidan. Daniel Kindberg ledde presskonferensen och berättade att ÖFK kontrakterar flera unga spelare och att klubben får en teknisk direktör.

10. Flygkrasch i terrängen vid Optands flygfält – piloten hittad död

Klockan hade slagit 19:59 på fredagskvällen 1 juni när SOS larmade om ett försvunnet flygplan. Markkontrollen hade tappat kontakten med ett plan vid Optands flygfält utanför Östersund. Ett omfattande räddningspådrag inleddes och efter ett intensivt spaningsarbete en dryg timme senare återfanns planet. Piloten, en 34-årig kvinna, hittades död.

9. Ung man hittad död intill skoter i Skålan

Under påskdagen avled en ung man i samband med en skoterolycka i Skålan. Mannen hittades intill skotern och polisen berättade att det rörde sig om en singeloycka. En polispatrull skickades till platsen för att utreda dödsfallet men det fanns inga misstankar om brott.

8. Kindberg släppt på fri fot – advokaten: "Han mår ganska bra"

Efter att ha suttit anhållen under ett par dagar släpptes Daniel Kindberg på fri fot 19 april, men misstankarna om grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott kvarstod. Daniel Kindbergs valde att kommentera händelsen under en presskonferens dagen efter och hans advokat fick enligt sekretess inte uttala sig i ärendet mer än om hans mående.

– Han mår ganska bra, sa Kindbergs advokat Jan Lindahl.

7. Försvunnen skoterförare hittad död

Under eftermiddagen lördag 24 februari anmäldes en man i området kring Hallen. Sista gången man hörde från mannen var vid nio på fredagskvällen. Ett stort sökpådrag med polishelikopter och fjällräddare inleddes. Vid 14-tiden på söndagen meddelade polisen att mannen hittats avliden och att anhöriga var underrättade.

6. Målfesten på Gotland – se ÖFK:s cupmatch mot FC Gute här

Torsdagen 23 augusti var det dags för andra omgången i Svenska Cupen. Östersunds FK gästade gotländska FC Gute och matchen gick att se här på op.se. Matchen slutade med 5-2 till Östersund och det hann inte ens gå två minuter innan ÖFKs Ludvig Fritzson gjorde första målet – se det igen i spelaren nedan:

5. Bildextra: Se bilderna från Guldgalan i Östersund

Den 8 november var det dags igen för länets stora företagarfest, Guldgalan. En kväll då länets företagare prisas för sina prestationer och framgångar under året som gått. ÖP var på plats med våra fotografer och vår näringslivsreporter. Och som vanligt bjöd vi er läsare på bilder från kvällens mingel.

4. Brand på McDonalds i Lillänge – ”Kommer att brinna ner under kontrollerade omständigheter”

Vid klockan 17.30 måndagen 16 juli larmades räddningstjänsten till en brand i Lillänge. Det visade sig vara hamburgerkedjan McDonalds byggnad som stod i lågor. Branden var såpass omfattande att restaurangen fick brinna ner till grunden, under kontrollerade omständigheter.

3. Följ vår rapportering om Cora här – Vissa vägar fortsatt avstängda under måndagen

Det har stormat kring både det ena och det andra i länet under året. Östersundshem, Daniel Kindberg, sjukvården i Storsjö och klädkoden på biblioteket för att bara nämna några. En storm som kom och gick över ganska snabbt var den faktiska stormen Cora som drog in över länet söndagen 6 januari. Vi höll er uppdaterade om läget med direktrapportering och livesändningar.

2. Två döda och sex skadade efter olycka med timmerbil – polisen utreder brott

En av de nyheter som många av er ville ta del av under året var dödsolyckan på E45 strax söder om Brunflo. Olyckan inträffade tidig eftermiddag 6 december. En timmerbil, en personbil och tre hästekipage var inblandade i olyckan. Två kvinnor i 60-årsåldern och en häst avled.

1. Allt om skogsbränderna i Jämtlands län – här får du de senaste uppdateringarna

Skogsbränderna som drabbade Jämtlands län sommaren 2018 var den i särklass mest lästa nyheten under året. Boende evakuerades på flera håll och italienska flygplan fick rycka in för att släcka bränderna. Räddningstjänsten kämpade under flera veckor innan bränderna var släckta.