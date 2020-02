Brunflo brandstation döms ut – skyddsombud och ledning kräver omedelbart nybygge: ”Arbetsmiljön under all kritik”

– Stationen har tjänat ut. Här finns inget riktigt omklädningsrum. Killar och tjejer måste byta om på samma ställe och det känns otidsenligt. Det är lågt i tak, brandbilarna går knappt in och portarna måste justeras med jämna mellanrum. Mitt i vagnshallen står dessutom en gammal oljepanna som ger värme, men som samtidigt läcker ut oljerester som sätter sig på våra anställdas skåpdörrar. Arbetsmiljön är under all kritik, anser skyddsombudet Ola Willesgård.

I ett brev till Östersunds kommunalråd Bosse Svensson slår räddningstjänstförbundets chef Lars Nyman och ordföranden Stephen Jerand fast att kommunen snarast måste utreda och besluta om en nybyggnad.

Hur mycket pengar en ny brandstation kostar vet ingen idag.

– Vi står på ruta noll ännu. Det här projektet är det första frånsett stationen på Trygghetens Hus, som handlar om nybyggnation, säger Lars Nyman.

Enligt förbundschefen finns inget alternativ till att bygga nytt:

– Bristerna i arbetsmiljön går inte komma åt utan att Brunflo får en helt ny station. Brunflo är också den brandstation som har flest utryckningar av alla förutom Östersund. I skenet av den utvecklingen är ett nybygge logiskt, hävdar Lars Nyman.

Brandkåren i Brunflo håller idag 18 anställda deltidare. Om det tidigare var just en brandkår, så är utryckningarna i dag mer mångfacetterade.

Skyddsombudet Ola Willesgård började själv som deltidsbrandman 1984:

– Då var det 50-60 larm per år. När vi hade alla skogsbränderna sommaren 2018 blev det 211 utryckningar sett över hela året. Nu är ett normalläge 150-170 larm varje år.

– När Östersund växer påverkar det även oss i Brunflo. Dessutom har vi både E14 och E45 som knutpunkter. Vi blir mer och mer delaktiga.

Vi står i det som en gång var ett bussgarage, men som 1997 istället fick bli Brunflo brandstation. Byggnaden är inte konstruerad för att passa in för brandbilar och den utrustning som kåren i Brunflo använder sig av.

– Vi har någonting inom räddningsväsendet som heter "Friska brandmän". Det inkluderar att vi efter varje insats tar av oss våra skyddskläder och åker hemåt i tunnare underställskläder. Sen ska det finnas omklädningsrum som är både rent och skitigt. Här finns det bara ett skitigt omklädningsrum, mitt i vagnshallen. Det är långt ifrån optimalt, konstaterar Ola Willesgård.

Att stationen överhuvudtaget får fortsätta hållas öppen, beror enligt skyddsombudet på att det idag finns en samstämmighet mellan brandmän och räddningstjänstens ledning.

– Dialogen är bra. Vi talar samma språk. Nu måste det hända saker, anser Ola Willesgård.

I brevet till Östersunds kommunalråd är förbundsledningen av samma åsikt: "Detta är ett beslut som hastar", framgår det av skrivelsen.