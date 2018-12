Jul på fritidsgården Briggen

Fritidsgården Briggen i Brunflo vill ge alla barn och ungdomar en chans att fira julafton i lugn och ro utan alkohol och droger. Utöver de vanliga aktiviteterna utlovas tävlingar, julklappar och fika under julaftonskvällen.

I samarbete med Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF och stöttande sponsorer har Briggen för sjätte året i rad öppet på julaftonskvällen.

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, dricker den genomsnittlige svensken nio liter ren sprit per år, vilket motsvarar ungefär en starköl per dag, varje dag. Johan Fridlund från UNF upplever att det finns en större problematik kring alkohol under jultider. UNF:s Syfte med kvällen är att det ska finnas en alkohol- och drogfri plats då det för en del barn och ungdomar annars kan vara svårt att hitta en sådan miljö.

– Det är en frizon från all skit.

Intresset har varit stort och tidigare år har det kommit mellan 30 till 50 barn och ungdomar.

– Alla tycker att det är bra. Jag tror att det är skönt för många komma bort ett tag.

Precis som vanligt kommer man kunna spela TV-spel, biljard och andra aktiviteter, men eftersom det är julafton är det lite extra tävlingar, utlottningar och julfika. Briggen håller igång mellan 18 och 22 och det finns möjlighet att få hjälp med att ta sig dit, om man kontaktar Briggen på förhand.