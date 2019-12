Bussar i Östersund stod stilla två dagar i år: ”Vi ställer in bussturer betydligt oftare nu än förut”

Det hala väglaget gjorde att stadsbussarna i Östersund stod stilla under söndagsmorgonen och -förmiddagen. Det var andra gången bussarna stod stilla i år. I fjol stod bussarna stilla vid tre olika tillfällen och år 2017 vid tre eller fyra tillfällen.

– Under en 15-årsperiod är det inte många gånger vi behövt ställa in bussarna. Väderomslagen blir allt vanligare och gör att vi tvingas ställa in bussarna allt oftare nu, säger Henrik Nyquist, kommunikationschef på Nettbuss.

Både busschaufförer och fordonsservice har rätt att besluta att bussarna ska stå stilla. Varje tur som ställs in innebär en ekonomisk förlust, eftersom biljettintäkterna uteblir. Chaufförerna har månadslön och lyfter lön även när bussarna står stilla.

– Inte nog med intäktsbortfallet så är det även en goodwill-förlust, eftersom det är tråkigt för passagerare som drabbas. Samtidigt har vi människors liv i våra händer och då är det bara att bita i det sura äpplet och ställa in turer av säkerhetsskäl.