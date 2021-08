Byborna i Nordannälden oroas över säkerheten om skoltaxi dras in: ”Tidsfråga innan ett barn blir påkört”

För en månad sedan fick föräldrar i Nordannälden besked om att de skolskjutsar som tidigare körts med taxi skulle ersättas med Länstrafikens linjebussar. Hållplatserna ligger längs väg 340, som på sina ställen är sex meter bred och hastighetsbegränsningen varierar mellan 60 och 80 kilometer i timmen. Marcus Ejenstam är lastbilschaufför till yrket.

–Möts två lastbilar på vägen så är det fullt. De ligger mot kanten – och där ska det få plats ett barn också, säger han.

Sandra Öhnstedt har två barn som berörs. Enligt henne finns en oskriven regel i byn om att inte låta barnen gå längs vägen.

– Det finns inga vägrenar, det finns inga gatlysen, inga övergångsställen. Att våra barn ska vistas där när de absolut inte får det på fritiden – men Krokoms kommun fattar beslut som gör att de måste vistas där – det känns inte bra för någon av oss.

Även om den viktigaste delen i kritiken handlar om säkerheten för barnen finns också en aspekt som rör väntetid och planering.

– För nästan alla barn blir det en väntetid på totalt 90 minuter per dag. säger Sandra Öhnstedt.

Föräldrarna upplever att politiker och tjänstemän inte lyssnat eller svarat på frågor. Besluten skickades ut till föräldrarna i slutet av juli och skulle överklagas inom tre veckor.

– Vi har ett 30-tal barn i Nordannälden, varav en del har bråkat och överklagat och fått rätt till skolskjuts med taxi och resten inte. Skolskjutsar kommer att gå, men bara ta med sig hälften av barnen, säger Sandra Öhnstedt.

ÖP har tidigare skrivit om en liknande situation kring busshållplatsen vid Östra Kälen. Sandra Öhnstedt uppfattar att problemen finns på många platser i länet.

– Jag tror att det här är en jättefråga just nu – som vi upplever att Krokoms kommun inte tar på allvar. Jag vet inte varför man som kommun vågar ta risken att ett barn blir påkört. Det är för mig en gåta.

Tillsammans med 38 andra föräldrar i Nordannälden har Marcus Ejenstam och Sandra Öhnstedt överklagat besluten där barn blivit av med skolskjuts i taxi. Ärendet väntar nu på handläggning vid förvaltningsrätten i Härnösand. Föräldrar och elever är frustrerade över bristen på respons från kommunens politiker och tjänstemän.

– De är inte intresserade av vad vi har att säga. Skolan börjar på torsdag och de har fortfarande inte fått ordning på hur vi ska göra. Och nu vill de inte säga någonting innan förvaltningsrätten sagt sitt. Höstterminen kommer ledigt att ha gått innan vi fått svar därifrån, säger Marcus Ejenstam.

Från Krokoms kommun låter man meddela att frågan om skolskjutsarna fortfarande är under utredning. Enligt kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson (C) förs diskussioner med länstrafiken och man ska senare under onsdagen titta på om det finns skäl att ompröva beslutet i väntan på förvaltningsrättens utslag.

– Vi lägger över 20 miljoner kronor på skolskjutsar varje år, det är en stor kostnad. Någonstans drar man gränsen och så försöker man kalibrera det så att det ska bli så bra som möjligt och vara säkert för barnen. I den gränsproblematiken gör kommunen en bedömning och föräldrarna vill annorlunda.

Vi försöker se om vi kan hitta en lösning fram tills utslaget eftersom vi har olika syn på det

Med skolstart för dörren kan en utdragen process i förvaltningsrätten skapa friktion.

– Vi försöker se om vi kan hitta en lösning fram tills utslaget eftersom vi har olika syn på det. Jag tycker föräldrarna argumenterar väl, jag förstår mycket väl deras argument, säger Karin Jonsson.

När det gäller föräldrarnas frustration över kommunens bemötande är hon tydlig.

– Om man upplever att vi inte har responderat, att de fått vänta länge i en fråga de tycker är viktig, så är det bara att beklaga.