Bygget av fjärrstyrningsanläggningen på Åre Östersund flygplats redan igång: "Installation sker vecka 35"

Många instanser har riktat både kritik och oro mot att fyra av Sveriges flygplatser inom kort ska fjärrstyras från Stockholm. Fem flygplatser fanns med i de ursprungliga planerna men Försvarsmakten sa blankt nej till en etablering på Gotland av militärstrategiska skäl.

Försvarsmakten har även invändningar mot projektet i stort och ser, precis som MSB, en ökad sårbarhet som en risk. Och här i Jämtland sa både regionen och länsstyrelsen nej till en fjärrstyrning av flygplatsen på Frösön.

Avtalet mellan Luftfartsverket och Swedavia (som äger berörda flygplatser) skrevs i november 2017. Tekniken som används har utvecklats av Saab, som redan har haft lyckade försäljningar till bland annat NATO och Storbritannien. Bolaget har också levererat digitala lösningar till de svenska flygplatserna Örnsköldsvik, Sundsvall och Linköping.

På Åre Östersund flygplats har Luftfartsverket redan börjat förbereda för den fjärrstyrda flygledningen. Flygplatschefen Peter Fahlén ger tidsplanen:

– Det ska gjutas fundament vecka 31. Vecka 33 är det resning av masten och av kamerorna. Vecka 35 sker installationen.

När kommer kommer själva fjärrstyrningen att vara igång?

– Systemet ska trimmas in och det blir en inkörningsperiod under nästa år. Det tar ett tag att jobba in systemet, men beräkningen är att det ska vara igång i slutet av nästa år.

Samtidigt kommer då det nuvarande flygledartornet att avvecklas, där Luftfartsverket har sju anställda. Samtliga kommer i stället att bli erbjudna anställning på Arlanda.

– Avvecklingen kommer att synkas med att man går över till den nya lösningen under det sista kvartalet, säger Peter Fahlén.

Hur ser du på förändringen?

– Det är en spännande teknisk utveckling som förstås har fördelar. Men sedan är det väldigt tråkigt när det är människor som påverkas.

Hur pass involverad är du i projektet?

– Swedavia äger alla byggnader men det är Luftfartsverket som sköter utförandet och driver projektet. Men vi är helt med i matchen och har kontinuerliga möten och uppföljningar.

Den nya anläggningen kommer att placeras i närheten av ankomsthallen, på den norra sidan av flygplatsen. Det nuvarande flygledartornet finns på den södra sidan av flygplatsen.

Under nästa år beräknas också ett annat projekt vara klart på Åre Östersund flygplats. Ett vanligt problem på höstarna är dimma, som orsakar både förseningar och inställda flyg. Nu ska ett nytt inflygningssystem (ISS) installeras. En investering på drygt 70 miljoner kronor.

– Det har varit en utmaning under en längre period. Dimman har satt käppar för oss både vid start och landning, men nu har vi finansiering. Nästa år till sommaren ska det vara på plats.

Med den nya lösningen, som bland annat innebär att det ska installeras nya banljus, kommer flygplanen att kunna landa när sikten är nere på 75 meter.

Fakta, så här fungerar fjärrstyrningen:

Kameror och sensorer placeras ut på flygplatsen som fjärrstyrs. Allt de registrerar länkas i realtid till flygledningscentralen på Arlanda och projiceras i en 360-gradersvy. Flygledningen sker via flygledningscentralen där flygledare kontrollerar och styr trafiken.

Källa: Luftfartsverket.