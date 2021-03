Carmen hoppas på guldbiljett till Idol: ”Är man först ut får man sätta ribban högt”

I projektet KulturCrew kan högstadieungdomar i Bräcke genomföra egna arrangemang i kulturens tecken. Tanken är att lära sig mer om arrangörskap genom att skapa, planera och genomföra event för sina kompisar. Under måndagen arrangerades en audition till musiktävlingen Idol. Carmen Johansson Soler var först ut att äntra scenen för att framföra Gloria Gaynors I will survive.

– Är man först ut får man sätta ribban högt, säger hon och skrattar.

Carmen Johansson Soler är 15 år och har sjungit sedan hon var liten. Musik överlag är ett väldigt stort intresse.

– Jag sjunger just nu i ett band med mina kompisar efter skolan, men vi har inte kommit så långt att vi har ett namn än, säger hon.

Tidigare har hon varit med i bandet Johnsson and the heartbreakers som anordnat konserter och varit med på Bräcke Cruising och spelat. Bandet har även haft en julkonsert för att samla in pengar till barncancerfonden. Frågan är hur det känns att stå själv på scenen och sjunga upp för musiktävlingen.

– Det kändes bra, men lite nervöst. Det är lite läskigt för att jag är van att stå med alla i bandet och nu var jag själv på scen så det var lite nervigt, men det var kul. Det har varit min dröm att få sjunga framför folk så länge jag kan komma ihåg, säger Carmen Johansson Soler.

Förutom att sjunga spelar hon piano, är självlärd på gitarr och har tagit en del saxofonlektioner. Även om musikintresset är stort är det lite oklart hur hon ska ta det vidare.

– Jag vet inte om jag vill satsa på musiken för jag har också varit väldigt intresserad av forskning och tror nog att jag ska bli läkare i framtiden, så det är nog det jag ska satsa på, men jag kommer definitivt fortsätta att spela eller sjunga så länge som det går.

Vad har du för förhoppningar på tävlingen?

– Jag har inte så jättehöga förväntningar. Det är lilla jag från lilla Bräcke, men man kan ju alltid hoppas och drömma.