Centerns ordförande efter Theresa Flatmos avhopp – sågar majoritetens agerande: ”Fullständigt horribelt”

Theresa Flatmo (C) avgår som oppositionsråd i Bräcke

Centerpartiet i Bräckes ordförande, Joakim Blomkvist, menar att majoritetens agerande varit felaktigt och att det är deras förtjänst att oppositionsrådet Theresa Flatmo (C) nu tvingas avgå.

– Det är under all kritik. Man blir illa berörd när vuxna människor ger sig på en enskild person i en politisk fråga, säger han.