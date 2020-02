Charlotte Perrellis krogshow kommer till Storhogna

Charlotte Perelli vann Eurovision 1999 med låten ”Take me to your heaven” och 20 år senare släppte hon självbiografin och drog ut på krogshowsturné.

– Det är det personligaste jag någonsin gjort, berättade hon inför turnéstoppet i Östersund ifjol.

Nu är det Storhognas tur att få besök av schlagerdrottningen. Hon uppträder med showen i aktivitetshuset M fredagen 21 februari klockan 21.

Andra artister som är bokade till aktivitetshuset:

E-type, 27 februari.

Theoz, 9 april.

Markoolio, 10 april.

Samir & Viktor, 11 april.