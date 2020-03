Chatt med smittskyddsläkare: ”Det är svårt att sia om när smittspridningstoppen infaller”

Vilka symptom bör man vara uppmärksam på?

– Nytillkomna luftvägssymtom, feber, hosta och andfåddhet. De flesta blir mycket lindrigt sjuka, men torrhosta och feber kan tillstöta efter någon dag. Den som har vistats i ett riskområde för smittspridning inom de senaste fjorton dagarna bör vara särskilt observant på dessa symtom. Även om symtomen är lindriga ska personen genast ringa 1177.

Ska man låta barnen gå till skolan på måndag om barnen är friska, men föräldrarna har varit eller är sjuka i influensa?

– Om barnen är friska ska de absolut gå till skolan.

Skulle du själv undvika att resa nu när läget är som det är?

– Jag skulle undvika att resa till områden med pågående smittspridning. Inte primärt för oron över att själv bli smittad, utan mer för de aktuella samhällskonsekvenser på platsen där smittspridning sker. Det är svårt med transporter, service och sjukvård.

När kommer smittan att peaka?

– Det är mycket svårt att sia om när smittspridningstoppen infaller.

Finns det någon statistik i Jämtland över den vanliga influensan?

– De senaste två veckorna har det anmälts ett 35-tal influensafall. Av dem vårdas flera på sjukhus. Så influensasäsongen är igång.

Stämmer ryktet att smittan startade med att någon åt en fladdermus?

– Analys av virusets arvsmassa visar att arvsmassan har en mycket stor likhet med en typ av fladdermusvirus, så det är den aktuella hypotesen. Hur spridningen skett från fladdermus till människa och om den inbegriper någon mellanvärd är oklart.

På vilka platser sprids smittan i regel? Är exempelvis flygplan en vanlig smittoplats?

– WHO konstaterar att smittan sprids via nära kontakt med sjuka människor antingen via direktkontakt, alltså via handslag med orena händer eller genom salivkontakt. Alternativt kan den spridas via en indirekt kontaktsmitta. Det sker genom att en sjuk person har nyst eller hostat på ett föremål som andra tar i, exempelvis ett handtag eller en ledstång. Nästa person berör samma område och för sedan smittan vidare till sin mun, näsa eller ögon. På allmän plats är det därför viktigt att tvätta händerna ofta och undvika att beröra ansikte och ögon med orena händer. Även om smitta på flygplan har rapporterats är det inte en vanlig smittväg.

Kan man vara immun mot corona?

– Vi har ingen naturlig eller ännu förvärvad immunitet mot det nya coronaviruset och därför kan många drabbas. Sannolikt blir man immun efter genomgången infektion, men den kunskapen saknas i nuläget.