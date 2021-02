Cherry Wilder från Frösön blev årets Drag Queen 2019 – uppträder på Talang i TV4

Peter Svensson kommer ursprungligen från Frösön, men bor numera i Göteborg dit han flyttade 1998 efter att ha kommit in på Performing Art School för en tre år lång musikalutbildning. Efter examen arbetade han som musikalartist i såväl Stockholm som Göteborg samt utomlands.

När Peter Svensson var färdigutbildad musikalartist fick han jobb på Fritidsresor, eller TUI som det heter nu för tiden. Han åkte runt utomlands för att sjunga på musikaler, men jobbade även en del på hemmaplan.

– Det gjorde jag i fyra års tid. Det var kul och hjälpte mig att utvecklas som artist och var både stora och små produktioner.

Kan du nämna någon produktion du varit med i? Vilken är du mest stolt över?

– Det var fantastiskt roligt att göra Chess utomlands. Det är en härlig känsla att sjunga Anthem.

När Peter Svensson kom hem efter några år utomlands började han jobba på en restaurang hemma i Sverige. Men han längtade snart tillbaka till scenen.

– Men där ville jag ju inte vara. Jag ville ju stå på en scen. En vän sa då till mig att jag borde satsa på dragshow.

Tanken på att bli dragqueen hade vid den tiden aldrig slagit Peter Svensson.

– Jag sa att det kommer inte att hända. Men han tog hem mig och provsminkade mig. Jag testade på det. Genast började jag känna att det var fascinerande vad man kan åstadkomma med smink.

Efter att ha suttit framför smink-tutorials på Youtube så var Peter Svensson fast. Cherry Wilder var född, och 2014 stod Cherry Wilder på drag-scenen för första gången.

Vad är tjusningen med drag-scenen, enligt dig?

– Jag tror att det är friheten att kunna göra precis vad man vill när man vill. Det finns mycket att göra under paraplybegreppet drag. Drag är olikt för alla som håller på med det.

– Och om jag gör något på scenen så kan jag säga att ”Det var inte jag, Peter. Det var Cherry Wilder som gjorde det”. Jag kan alltid skylla på min karaktär för att våga göra olika saker.

Drag queens har etablerat sig som prisbelönt underhållningsform såväl nationellt som internationellt. Cherry Wilder röstades 2019 fram som vinnare av utmärkelsen ”Årets Drag Queen” på QX-galan i Tv4 av QX läsare. och var då den klarast lysande stjärnan på den svenska drag-himlen.

– Att vinna Årets Drag Queen 2019 var helt galet. Jag hade verkligen noll förväntningar, och så vann jag.

Vinsten har öppnat upp många dörrar för Cherry Wilder.

– Sommaren samma år fick jag sjunga på invigningen av Stockholm Pride. Det var en stor ära. Jag sjöng Somewhere over the rainbow fast på svenska.

– Jag har även fått jobba med Icona Pop på Allsång på skansen. Jag tror att det var i mars. Det fick jag också göra tack vare att jag vann Årets Drag Queen. Det har öppnat upp många dörrar.

Ikväll, fredagen 26 februari, uppträder Cherry Wilder på Talang i Tv4.