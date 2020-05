Choklad och tårtor är livet för Nathalie i Klövsjö – gör kaka med torkat älgkött: ”Det är ju gott”

Efter ett avsnitt med mat-Tina på tv, där hon besökte en i Göteborg som gjorde figurtårtor, bokade Nathalie Persson in sig på en helgkurs tillsammans med sin faster.

– Sen började jag göra lite tårtor till familjen, sen till kompisar och kompisars kompisar. Sen blev det ett företag, säger Nathalie Persson.

Sedan dess har hon gått fler utbildningar och lärt sig mer om både tårtor och choklad.

– Det började med tårtor, men så tycker jag om choklad och praliner är så fina. Jag har ingen konditorutbildning utan har lärt mig allt eftersom. Det är både bra och dåligt, säger Nathalie Persson.

Hon hyr in sig hos Erika Dillner på Klövsjö Stenugnsbageri. Där har hon ett eget rum för sin chokladtillverkning, men det tog ett tag innan de hittade den perfekta lösningen. Choklad är en känslig råvara som kräver rätt temperatur för att inte bli förstörd när man arbetar med den.

– När vi började med bageriet så skulle vi göra praliner. Jag hade en marmorbänk som man ska ha när man tablerar, men då hade vi den mittemot ugnen i bageriet. Det var inte alltid som jag kunde göra för det blev för varmt. Sedan upptäckte vi att mjöl och choklad, det var dåligt det också, säger Nathalie Persson.

Hon arbetar med ekologisk choklad som hon köper från Malmö chokladfabrik. Allt annat försöker både hon och Erika Dillner att hålla så lokalt som möjligt.

– Jag tycker om bär och choklad. Det jag hinner plockar jag själv. Nu brukar det vara ganska mycket att göra på hösten så jag hinner inte plocka så mycket som jag skulle vilja. Jag använder hjortron, hallon och lingon, säger Nathalie Persson.

En av hennes storsäljare är en chokladkaka med hallon och lakrits. Även om hon har ett grundutbud av produkter som hon vet att kunderna gillar så provar hon gärna nya smaker. Hon började att ta fram en pralin med öl från det lokala Klövsjö gårdsbryggeri, men den är inte färdig än. En annan lite oväntat kombo är en chokladkaka med torkat älgkött.

– Jag satt hemma och åt en bit saltat kött och sen en chokladbit och tänkte: salt och sött, det är ju gott, säger Nathalie Persson.

Dock så krävdes det ett par försök innan hon hittade den perfekta lösningen.

– De första jag gjorde så hade jag inte nog torrt kött, det blev inte bra. Köttet måste vara riktigt torrt, som ett chips, säger Nathalie Persson.

Under högsäsong på vintern och sommaren har de öppet fik och butik i lokalen som tidigare har varit både brandstation och badhus. Just nu är det lågsäsong och stor del av försäljningen sköts via reko-ringar i Östersund, Berg och Härjedalen.

– Vi började förra hösten och har varit med när vi har haft tid. Har det varit en vanlig påsk då har inte vi hunnit vara med, men nu blev Reko-ring räddningen. Då kunde jag sälja tårtor där innan påsk och påsken blev lugn i stället, säger Nathalie Persson.

Hon påverkas mycket av Corona-krisen i och med att många av hennes jobb är beställningstårtor till stora fester och bröllop.

– 2020 kändes som ett giftasår. Här är det vanligare med vinterbröllop på Storhogna och på fjället. Jag hann med några bröllopstårtor i början av året, men sen började det bokas av i april och sommarens tårtor är också avbokade, säger Nathalie Persson.

Även om fiket är stängt just nu så håller de "Bakdörren" öppen. Där kan man snabbt kika in och hämta beställningar eller handla choklad och bröd.