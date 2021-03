Clara Bodén tar den norrländska kampen till de finaste salongerna

Att förklara och ta tydlig ställning i de grundläggande norrländska rättvisefrågorna har kommit att bli kärnan i Clara Bodéns filmskapande. Nu följer hon upp sin senaste kortfilm om vattenkraften, ”Stamnätet” från 2018, med nya ”Först här” som riktar en lika skarp blick mot skogsbruket.

Med sedvanlig Bodénsk berättarstil kastar sig filmen rakt in i debatten om vad svenskt skogsbruk är och borde vara.

Perspektiven som Clara Bodén företräder är de som går att hitta hos människor som fortfarande lever i – och av – sin egen, nedärvda och småskaligt brukade skog. Människor som inte bara ser den som en ekonomisk eller ekologisk tillgång utan i första hand betraktar den som ett hem och kulturarv.

Erfarenheten är att de som styr, administrerar och debatterar det svenska skogsbruket i allt större utsträckning befinner sig i storstäderna, där de i allt högre grad bygger sig sina uppfattningar utifrån siffror på sin skärm.

”När skogen är en uppfattning och inte en erfarenhet, vad lämnar det plats för”, är en central fråga som Clara Bodéns egen berättarröst ställer sig i filmen.

– Vi lever i en tid då många vill gå in och förändra det skogspolitiska landskapet. Det är ett högt tonläge i debatten och jag tänker mycket på vilka människor som hörs och vad de står för. Framför allt upplever jag att det finns ett perspektiv som saknas och det är det jag vill bidra med. Det här är en film som ligger mycket nära mitt eget liv, säger Clara Bodén.

Hon har spenderat ett och ett halvt år med att skapa filmen, tillsammans med illustratören Ronja Svenning Berge, fotografen Johan Hannu och en handfull andra medarbetare.

Att handlingen ligger så nära viktiga saker i Clara Bodéns eget personliga liv – mannen i filmen är hennes egen man – har gjort processen både lustfylld och svår berättar hon.

– Vi har haft två inspelningsperioder som har varit väldigt roliga, för då är man tillsammans och samlar in material. Men sen, när jag har suttit ensam med materialet har det blivit betydligt jobbigare och jag har känt mycket oro över vad filmen kommunicerar och hur, för det har varit viktigt för mig att allt jag säger i den är så precist som det bara går, säger Clara Bodén.

I den långdragna och mycket ensamma process som det innebär att klippa ihop ett stort filmmaterial till en kort och stringent berättelse som berör, så är det ett moment som ger Clara Bodén vibbar från livet innan filmskapandet tog över, då hon var en ung och elitsatsande alpinåkare från Frösön.

– Jag är ju egentligen en adrenalinpundare, vilket man inte får så mycket utlopp för när man gör film. Men när det gäller inläsningen är det lite som att stå på start vid ett störtlopp, slå upp startgrinden och bara ”nu ska jag sätta det här”. För det är när jag säger saker helt fokuserat, med hela mig som det blir allra bäst, och att göra det är en väldig anspänning, säger hon.

Någon oro över att filmen inte ska kommunicera behöver hon emellertid inte känna längre, för responsen på den har blivit lika stark och omedelbar.

På Göteborgs filmfestival har den redan visats med ett gott mottagande.

Måndag 8 mars visas den på Sveriges största dokumentärfilmfestival: Tempo.

10-14 mars visas den på Tampere filmfestival i Finland, till vilken den blev utvald i konkurrens med 6 200 andra filmer.

11 mars visas den på Vera filmfestival på Åland.

Men det är inte allt.

I samband med Tempo-festivalen kommer Moderna museet i Stockholm att visa filmerna ”Först här”, ”Stamnätet” och ljudverket ”Ruralistas” under en filmkväll tillägnad Clara Bodéns filmkonst, följt av ett samtal där hon får berätta om den.

Under den gångna veckan blev det även klart att SVT har köpt rättigheterna att sända ”Först här” på någon av sina kanaler. Och som om inte det skulle räcka har till och med en av världens tyngsta kulturinstitutioner, Museum of modern arts i New York, hört av sig för att se om det finns en möjlighet för dem att visa filmen.

– Om det inte hade varit för coronan så hade jag varit på resande fot under hela den här perioden, men nu är allt digitalt och i mindre skala än det brukar. Under Göteborgs filmfestival kändes det så jävla trist att inte få möta publiken, för det ligger så oerhört mycket jobb och tankekraft bakom en sådan här film. Men nu har jag förlikat mig med tanken på att jag kvar hemma framför skärmen istället, säger Clara Bodén.

Att inte bara är filmfestivaler och tv-kanaler som intresserar sig för hennes filmer utan även konstmuseer är något som gläder henne. För även om hennes filmer i allmänhet sorteras in under kategorin ”kortdokumentär” så innehåller de även mängder av komponenter som även hör videokonsten till.

– Jag har stor respekt för konsten och konstnärens fria blick är viktig för samhället. Därför känns det roligt att konstmuseer hör av sig, men jag vet inte om det förändrar så mycket för mig. Jag har hållit på med film i tio år nu, ser väldigt långsiktigt på det jag gör och det jag helst vill är att fortsätta att bygga vidare på det, säger Clara Bodén.