Colkett på provträning i England • Förre ÖFK-stjärnan fick inte bli hjälte för Bajen – här är veckans andrabollar

Colkett på provträning med League One-lag

Förra veckan meddelade ÖFK:s sportchef Adil Kizil att läget kring Charlie Colkett kommer att ”klarna inom kort”.

Under måndagen rapporterade brittiska medier om att 24-åringen, som lämnade ÖFK under vintern under kontrakt, provtränar med League One-laget Doncaster Rovers.

Till Doncaster Free Press bekräftar tränaren Richie Wellens att Colkett är ett av namnen som visar upp sig under lagets försäsong. Enligt samma tidning väntas Colkett få ett besked under onsdagen om han får fortsätta träna med laget.

Vidöppen väg för Widgren?

Axel Björnström är klar för Arsenal. Ja, ni läste rätt. Arsenal, men inte DET Arsenal. Utan det ryska laget FC Arsenal Tula, som spelar i högstadivisionen. Ryska ligan drar igång i slutet av juli.

Det blev totalt 89 matcher för ytterbacken i Sirius. Men det öppnar upp ett utrymme och en tom plats som måste fyllas för Uppsala-laget.

Dennis Widgren har tidigare ryktats till klubben och nu kan vägen vara vidöppen för östersundaren. Nästa torsdag, den 15 juli öppnar officiellt det svenska transferfönstret, först då kan spelare som värvats under sommaren bli spelklara.

Fönstret i Sverige stänger 11 augusti. För ÖFK:s del är det första i januari som klubben kan värva spelare officiellt. Redan den här veckan blev supertalangen Peter Amoran klar för klubben inför 2022.

Accams första strut – men snöplig poängförlust

David Accam var en sensation när han kom till ÖFK 2012, då gjorde han nio mål på 14 matcher och värvades till de regerande svenska mästarna Helsingborgs IF. Där fortsatte han ösa in mål under två säsonger. Efter tiden i Skåne blev det en flytt till USA och spel med fyra olika klubbar. I vintras stod klart att anfallaren lånades ut från Nashville SC till Hammarby. Ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2021 med en köpoption för en permanent affär.

Han har haft en trevande start på söder. Där hans speltid mestadels har omfattats av inhopp och målen har uteblivet, fram till i söndagens hemmamatch mot Halmstad. Han gav ”Bajen” ledningen i matchminut 72, ett fint avslut på ett tillslag och han gjorde vad som såg ut att bli ett segermål.

Men på tilläggstid nickade Marcus Antonsson in 1–1, ett blytungt mål för Hammarby.

Accam ställs mot sin forna klubb ÖFK den 1 augusti.