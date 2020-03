Corona sätter idrotten på paus – här är tipsen för att bota sportabstinensen

Hockey, basket, fotboll, alpint, längd och bowling. I stort sett alla vintersporter fick avsluta sina säsonger i förtid och för sommarsporterna och årets stora mästerskap med fotbolls-EM för herrar och OS i Tokyo är det fortsatt oklart om det kommer att gå att genomföra under detta år.

Effekterna av coronaviruset har slagit hårt mot idrotten och kommer antagligen ge ännu större effekter på sikt.

Har förbunden agerat rätt?

– Eftersom lagen nu säger att vi inte får vara fler än 500 personer på samma plats fanns det så klart inga alternativ för de stora ligorna. Att spela utan publik är ett klart sämre alternativ för alla inblandade. Ekonomiskt ohållbart för klubbar och värdelöst för supportrar som vill se idrott på plats, säger Andreas Olsen.

Fredrik Sjölund håller med.

– Vad är vitsen med idrott utan publik? Det är för publiken som intresset och pengarna inom sporten existerar. För mig fanns inget annat val.

Olsen är kluven till hur de ädlaste medaljerna ska delas ut inom Idrottssverige.

– Jag tycker att det är helt rätt som hockeyn gör att inte dela ut några medaljer. Den guldmedaljen som Luleå eller HV71 skulle ha fått skulle inte ha varit mycket värd om den delats ut, som det blev för Borås och Luleå i basketen. Det är bara gilla läget och låta luckan i historieböckerna tala sitt eget språk, som fotbolls-VM på 1940-talet.

Vad kommer vi att kunna vänta oss framöver?

– Det går så klart inte att göra annat än att spekulera i det här läget. Men det är klart att detta kommer innebära enorma ekonomiska konsekvenser för alla företag, inte minst idrottsföreningar. ÖFK har redan varit i en extremt utsatt ekonomisk situation och jag kan inte se hur detta kan leda till några förbättringar.

Sjölund är inne på ett annat spår.

– Kanske kan regeringens räddningspaket i själva verket rädda ÖFK i det ekonomiska läget som föreningen är i. Men det är klart att det här inte kommer att gynna någon i längden. I sommar kommer vi att veta mer, samt till och med börja konsumera idrott igen.

Olsen ser också vissa fördelar med uppehållet.

– Vilken typ av kompensation och ändrade regler som detta kan leda till vet vi ännu inget om, men det är helt klart att det kommer att behövas för att inte idrottsorganisationer ska gå i graven. Kanske kommer det i slutändan bli döden för den ”moderna idrotten” med alla enorma pengar och tvinga allt tillbaka till det som på många sätt skulle kännas som en mer rimlig ekonomisk nivå.

Abstinensen har redan blivit påtaglig för många sportnördar med kvällar och helger som vanligtvis är fullspäckade med sport på tv denna tid på året. Vad ska vi nu fördriva tiden med?

Vilken är den bästa sportdokumentären?

– Den har tio år på nacken och är säkert uttjatad för många, men ESPN-dokumentären The Two Escobars är fortfarande briljant när det kommer till att visa på hur fotbollen kopplas till övriga samhället. I detta fall den allra grövsta brottsligheten med Pablo Escobar och Medellínkartellen, som också uppmärksammats i mängder av andra dokumentärer, böcker och tv-serien Narcos.

– Jag vill slå ett slag för dokumentären Once Brothers, också från ESPN. Den kretsar kring två av Europas bästa basketspelare genom tiderna, Drazen Petrovic och Vlade Divac. Den ena från Kroatien och den andra från Serbien. Båda spelade tillsammans i Jugoslavien innan kriget bröt ut. De gick sedan från att vara blodsbröder till fiender över en natt. Tragiskt men fint berättat och en historia som gav mig en bredare förståelse runt de krigsdrabbade länderna på Balkan under 1990-talet.

Vilken är den bästa sportboken?

– Här finns bara ett tips. Världens bästa sportbok, Fever Pitch av Nick Hornby. Om livet som supporter till ett fotbollslag. Om livet i upp- och nedgång. Om Arsenal – världens finaste fotbollsförening, säger Sjölund.

– Det finns nästan fler sportböcker jag skulle vilja avråda från än rekommendera. Biografier om idrottsprofiler är en genre som oftast inte ger någonting mer än någon ynka anekdot att minnas. Inte ens David Lagercrantz hyllade Zlatanbok känns riktigt rolig längre när Mats Olssons ”uppföljning” blev någon form av coffee table-bok för 11-åringar, säger Olsen och fortsätter:

– Det tips jag har på sporttemat är, likt The Two Escobars, inte någon obskyr hemlighet som jag är ensam om att tycka om. Men den som inte har läst Born To Run av Christopher McDougall bör göra det snarast.

– Ett annat tips med lokal koppling är östersundaren Peter Wikbergs bok ”Var är Micke?” om Bajens bohem Micke Rönnberg. En välskriven bok som, likt corona, visar på att det finns mer än sport i livet.