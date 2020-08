Covid-19 slog hårt mot Mikael och Erik – men de klarade sjukdomen tillsammans: "Blev bara värre och värre"

► Mikael Westling, 59 år, Bergsåker:

”Jag blev antagligen smittad på en fest som vi hade bland grannar. Det var elitloppsdagen sista söndagen i maj. Det var kompisars kompisar och jag tror att vi var en tolv stycken. Vi var plus 50 allihop och efter den festen blev sex av oss sjuka. På onsdagen var vi tre stycken från Mikatec som åkte bil till Uppsala och vi blev sjuka alla tre. Den tredje blev det skonsamt för. Han är 25 år, var hemma i tio dagar och var aldrig på sjukhuset men det blev tuffare för mig och Erik. Vi är ju runt 60 båda två. Antagligen var det så att jag smittade dem. När jag kom hem fick jag feber. Då sa jag åt frun att hon fick sova någon annanstans. Jag låg hemma i nästan 14 dagar. Sista veckan innan jag fick komma in på sjukhuset låg jag med feber uppemot 40 grader. Jag ringde sjukvården men fick inte komma in förrän jag hade andningsbesvär. På slutet var det ett febertöcken bara. Man var inte alls med i matchen.

När jag väl kom till sjukhuset plockade de ur mig från kön. Då var det en sjuksyster som sa att jag skulle följa med henne. Jag ser på dig att du har covid, sa hon. Jag fick gå in genom ambulansingången till barackerna. Där gjorde de klar en och man fick syrgas på direkten. Då kändes det som att man var på rätt ställe. De var fantastiska. Från början när de kom inspringande såg det ju ut som Darth Vader eller som om de kom från mars, haha. Jag hamnade på infektionskliniken med syrgasmask. Utan det vet jag sjuttsingen hur det skulle ha gått. Sen var det ju viktigt med näring och då skulle man äta men allting smakade ju ingenting, man tappade aptiten.

Jag kom in till sjukhuset några dagar tidigare än Erik och hade pratat med både honom och hans fru och visste att han var på ingång. Jag låg i ett rum för två så jag skickade ut ett meddelande att de skulle komma med honom hit.

Det var inte roligt att höra att man hade blodproppar för det kan ju vara farligt även om det är små risker med det. Så det var bra att vi var två. Rent mentalt har det här tagit både på Erik och mig, man får mycket flashbacks och ångest.

En morgon när jag vaknade på sjukhuset kände jag mig hyfsat pigg och tänkte att nu jäklar ska jag passa på att duscha. Jag tog av mig masken för jag tänkte att den kunde jag inte ta med mig in. När jag sträckte upp armarna hade jag ingen aning att det kunde slå till som det gjorde. Jag for ner i syremättnaden och låg på runt 80. Den skulle vara över 92. På en frisk människa ligger den på 99-100. Då skällde de på mig. Jag kunde för mitt liv inte begripa att en dusch skulle ta så mycket på krafterna, men då hade jag legat ner i nästan tre veckor. Det gick fortare för Erik som hade tränat mycket innan. Han hade bättre värden än jag. De skrev upp våra värden på dörren och då tävlade vi om vem som hade högst. Det spelade ingen roll om jag hade högre feber än Erik, huvudsaken var att jag hade det högsta värdet (skratt).

Jag trodde att det skulle gå fortare att komma tillbaka. Jag hade hört att Erik hade gått upp för trapporna här på kontoret. Det skulle inte jag klara, då hade jag behövt sätta mig och vila. Jag känner att det har blivit bättre. Nu måste jag fortsätta att knata på med fysiken. Går jag i normal promenadtakt som innan jag blev sjuk blir det för jobbigt och då behöver jag syrgas."

► Erik Kalf, 62 år, Matfors:

"Jag blev sjuk på lördag morgon. Jag fick ovanliga symtom och hade ont i ryggen och i magen. Jag sökte vård eftersom jag också fick hög feber. Då sa läkaren att jag sannolikt inte hade covid utan att det var problem med mina urinvägar. Han tittade mig i halsen men jag hade ingenting i halsen. Sedan for jag tillbaka till vårdcentralen på torsdagen. Jag hade så väldigt ont i magen och trodde att jag hade fått njursten, det har jag haft förut och den här smärtan var liknande. Då enades vi om att jag skulle ta ett covid-prov, ”det är en procents risk”, sa läkaren och tog av sig skyddsutrustningen. Framåt helgen fick jag fara in på akuten, då var det nästan outhärdligt med magvärken. Jag var helt övertygad om att det var njursten. På kvällen när jag kom hem ringde de och sa att jag hade covid. Första veckan var ganska lindrig med feber och magvärk men sedan blev jag svagare och svagare. Väldigt häftig andhämtning. Många andetag per minut. Det värsta var när jag började känna dödsångest, att det här klarar jag inte och det blev bara värre och värre. Både på torsdagen och fredagen var det jobbigt. Ska det vara slut nu, ska jag inte få se några barnbarn? På midsommarafton bar det iväg till akuten och då var Mikael redan där.

Morgonen efter flyttade de mig till samma avdelning som Mikael där de var beredda på bättre metoder med syresättningen. När vi åkte i sjukhusvagnen i korridoren hörde jag från ett rum: "Hej Ecka" och vi hamnade i samma rum. Det var toppen. Jag är övertygad om att det förkortade tillfrisknanden. Vi hade det bra och dessutom kunde vi hålla lite koll på varandra. Den behandling jag fick hade tagit snabbt och efter två dygn var jag feberfri. Jag började äta redan på lördag och på natten därpå var jag så hungrig att jag ringde efter sjuksyster. Då fick jag en macka med ost och rökt skinka och den smakade riktigt gott. Jag hade fått en likadan macka på lördag morgon och då luktade skinkan så vidrigt att jag fick ta bort den. Man pratade ju om det här med att man tappade lukt och smak men för mig blev det precis tvärtom. Det blev mycket starkare intryck, men tyvärr luktade och smakade allt illa.

På måndagen skickade hustrun ett pizzabud till oss. Vi fick sitta ute utanför salen och där satt vi och njöt. Även min hustru kom men hon fick sitta en bit ifrån. Det kändes riktigt bra i hjärtat att få se henne igen. Nu visste jag att jag skulle bli frisk. Vi skulle må bra och äta det som vi var sugna på även om det var skräpmat. Jag skrevs ut på onsdagen. I fyra dagar blev jag vårdad. Det kändes jättekonstigt. Å ena sidan längtade jag hem, men å andra sidan tänkte jag på hur Mikael skulle klara sig. Vi hälsade på honom några dagar efter att jag skrivits ut och hade medicin i form av glass åt honom och hans nya rumskompis.

Det är som en viral lunginflammation så man blir ju ganska förstörd. Nu jobbar vi med läkningsprocessen och satsar på att promenera en gång om dagen. Vi kommer att få antikroppar mot viruset men det kommer att ta lite tid."

