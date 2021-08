Csaba Perlenberg: Järn-Erna går mot stålbad

Om mindre än en månad är det stortingsval i Norge. Inte ens borgerliga sympatisörer har de minsta förhoppningar om en återkomst för Erna Solberg som regeringschef – opinionsundersökningarna pekar på ett instundande katastrofval för Höyre. Om veckans mätning blir valresultat lockar partiet endast 18,2 procent.

Ja, hela den norska borgerligheten verkar möta den sista månadens valspurt med en totalkollaps. När norska TV2 ska beskriva väljarflykten benämns strömningarna som en tsunami åt vänster (10/8). Inte minst från Höyre går de norska högerväljarna till liberalkonservativa Senterpartiet – som önskar regeringssamarbete med den norska socialdemokratin. Enligt mätinstitutet Kantar samlar de fyra borgerliga partierna i dagsläget endast 34 procent. Det är att jämföra med de 52,9 procent för borgerligheten som förde Solberg till makten vid 2013 års succéval. TV2 slår fast att det är den sämsta opinionsmätningen för högersidan sedan våren 1995.

Samtidigt ligger både Liberalernas systerparti Venstre och KD:s dito Kristelig Folkeparti under spärren för att åter komma in i stortinget. Precis som i Sverige kämpar Liberalernas systerparti Venstre för sin existens. Partiets kroniska position under spärrgränsen har pågått under de senaste tre åren, utan hopp om lyft. Inte heller har Norges äldsta parti räddats av utspel om att elektrifiera fritidsbåtar till 2030.

Att Erna Solberg i sluttampen presenterat en ny fyraårsplan med sju konkreta löften för Norge har mest lockat till gäspningar. Bland annat har Höyre föreslagit trygghets- och frihetslöfte samt fokus på att fyra av fem nya jobb ska skapas inom den privata sektorn. Inget biter.

På vänstersidan rusar vänsterpartiet Röd fram till 7,5 procent vilket är rekordsiffror medan Arbeiderpartiet med 23,5 procent befäster sin position som Norges just nu största parti, enligt Kantars mätning. Vänstersidan inkluderat Senterpartiet lockar just nu cirka 60 procent av väljarkåren.

Röds framgång innebär en komplikation för regeringsbildningen på vänstersidan, då den norska Centern fortsätter hävda att en koalitionsregering mellan norska S och C inte ska innefatta Sosialistisk Venstreparti. Röd har tydligt sagt att de inte önskar ingå i regeringen. Senterpartiet har till och med föreslagit en renodlad norsk S-regering som därmed friare kan samarbeta både med centern och med de norska vänsterpartierna, utan att det liberalkonservativa partiet ska behöva släppa fram SV i regeringsställning.

Men om Röds framgångar fortsätter till valdagen kommer det att bli ett ultimatum som blir allt svårare att hålla fast vid då vänstersidan stärks på bekostnad av S och C.

Och mycket riktigt – Röd har nu bjudit in Sosialistisk Venstreparti till en slags allians för att tvinga norska S och C att samarbeta med dem. Det är tydligt att det bland vänsterväljare, även bland Arbeiderpartiets väljare, finns en strategisk förflyttning åt vänster för att försvaga en mittenkoalition och tvinga norska S och C att ta med SV i regeringsställning.

Erna Solbergs smeknamn "Järn-Erna" blir allt mindre sant. Det norska valet ser ut att bli ett stålbad för norsk borgerlighet.