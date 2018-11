Leksandsprofilens pappa startade Hemköp: "Det skulle ha varit roligt att ha tagit över"

– Jag hade bara hockey i huvudet och det blev bara hockey för mig. Det ångrar jag inte men det skulle ha varit roligt att ha tagit över det där, säger Lars "Nubben" Andersson.

Hemköp har ett starkt fäste i Dalarna med 15 butiker. I hela landet finns det 187 stycken. Att det har blivit så många beror bland annat på att företaget expanderade kraftigt, först under Bertil Wåghälls tid och senare under Nils-Erik Johanssons ledning.

Bertil Wåghäll var med och startade butikerna i Borlänge, men Hemköp ser inte det som företagets början.

Den som räknas som grundare var istället en annan dalkarl "Spik-Olle" Andersson, född i Leksand 1909. Olle började kallas "Spik-Olle" när han plockade spik på byggen och fick betalt från snickarna som tappat dem.

– Han var en riktig affärsman. Han höll på med affärer så länge han levde. På slutet sålde han olja och höll på med lite konstaffärer och hade roligt helt enkelt, säger "Nubben" Andersson.

"Spik-Olle" blev tidigt grossist och körde ut varor till butiker i Leksandstrakten.

– Far kom på han skulle ta bort sitt eget yrke. Han var alltså grosshandlare. Småbutikerna i Leksand ringde till far och beställde mjöl och socker och så vidare. Då kom han på: "Varför ska varorna inte kunna gå direkt till kunden?" Då åkte han till Borlänge och fick tag på en lokal där. Och började distribuera direkt till kunderna, säger Lars Andersson.

Den första lokalen låg vid biograf Rivoli i centrala Borlänge.

Affärerna gick till så att kunderna fick hem listor med posten och så fick de ringa till "Spik-Olle" och beställa sina varor. Sedan körde Olle eller någon annan chaufför ut varorna till kunden.

– Far blev bekant med Sixten Wohlfart som var disponent på Järnverket. Arbetarna fick köpa billigt kaffe direkt från Gevalia via far. Idag finns ju inte grosshandlarna kvar längre. Far var först med att ta bort det, säger Lars "Nubben" Andersson.

Det var idén om direktförsäljning till kund som låg bakom namnet Hemköp. Efter något år kom två affärsmän, Hans Stelius och Torbjörn Lundin, från Stockholm och köpte rörelsen och lokalen flyttades till Grådavägen. En tid därefter kom Bertil Wåghäll in som ägare och Hemköp öppnade butiken på Gamla Tunavägen. Under Wåghälls ledning startades sedan runt 35 Hemköpsaffärer i landet.

Familjen Andersson avgick som ägare till Hemköp på 1960-talet. Lennart "Nubben" Andersson har kvar ett band till matkedjan, han är kund.

Smeknamnet "Nubben" fick Lars Andersson av någon skämtare som tyckte att det passade "Spik-Olles" son. Logiskt nog har "Nubbens" son, skidlandslagets förre läkare Per Andersson, kallats för "Pliggen".

Lars "Nubben" Andersson bor i Leksand. Där bor även Nils-Erik Johansson som var vd för Hemköp från 1981 fram till år 2000.

Nils-Erik Johansson kom in i Hemköpkedjan när Åhlén & Holm köpte in sig i bolaget 1974. Då var han chef för Tempo i Malmö. På den tiden fanns det ett 20-tal Hemköpsbutiker. Lönsamheten var dålig på den tiden.

– Vi hade det jobbigt med ekonomin. Det hade vi verkligen, säger Nils-Erik Johansson.

En del av vändningen var att butikerna blev fler. Hemköp tog över Åhlénskedjans olönsamma livsmedelsbutiker och kedjan blev lönsam.

Hemköp hade över 100 butiker när Nils-Erik Johansson lämnade företaget.

– Vi hade mycket nya koncept. Det var det som gjorde att det lyckades. Lokalproducerat, kontroll på alla djur som vi fick in i butikerna och utbildade styckmästare. Vi gick ifrån pris till kvalitet, säger han.

Vad tänker du kring att Hemköp fyller 60?

– Livet och åren går ju. Det har gått bra för Hemköp, det är det viktiga. Det är ett fint bolag och det går ju fortfarande bra, så det är roligt, säger Nils-Erik Johansson.