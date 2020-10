Dans i klimatkrisens skugga: ”Det är nu det händer, verkligheten har hunnit ikapp oss”

Intresset inför Norrdans premiär förra lördagen var stort. Biljetterna tog slut i ett nafs, vilket resulterade i att turnéschemat snabbt behövde stuvas om för att få in extra föreställningar där det behövdes.

Nu är det den jämtländska publikens tur att få uppleva Nicole Beutlers senaste verk, när Norrdans kliver ut på Storsjöteaterns scen på söndag.

Nicole Beutler driver ett danskompani i Amsterdam; hennes koreografier är genreöverskridande och influeras såväl av teater och konst som dans.

– Det finns alltid en kärna i mina verk, det finns alltid något jag vill berätta. Jag upplever att det kan göra mina verk tillgängliga för en bredare publik än den traditionella danspubliken, säger hon.

Samarbetet med Norrdans är hennes första och baseras på Greta Thunbergs bok "No one is too small to make a difference" där hennes dittillsvarande tal samlats.

– Jag älskade boken, om man bara läser utan att tänka på att det är en ung människa som skriver så slås man av hur klart och tydligt hennes budskap är. Hon går hela tiden till kärnan av problemet, ber oss lyssna på vetenskapen, låter sig inte vilseledas.

Titeln på verket är ett ordagrant Thunbergcitat.

– Vårt hus brinner, vi måste inse det, säger Nicole Beutler.

– Det är nu det händer, verkligheten har hunnit ikapp oss. Världen brinner, både bokstavligt och bildligt – covid, artutrotningen, miljöförstöringen. Jag har velat zooma in i de här orden, "our house is on fire" – vad betyder det när man verkligen går in i den meningen och de enskilda orden, när man förkroppsligar betydelsen?

Nicole Beutler är noga med att poängtera att verket inte är ett politiskt brandtal.

– Vi skapar konst, teater, vi rör oss i människans undermedvetna med bilder som skapar känslor. Varför är det värt att vi slåss för vår egen överlevnad, och varför gör vi det inte? säger hon.

– Fantasin är det verktyg som vi använder för att trigga publiken; passiviteten inför klimatfrågan handlar mycket om att människors känslor inför det som sker inte triggas i tillräckligt stor utsträckning – och handlingen uteblir.

Föreställningen är ett slags dansmanifest mot alla odds; hur får man igenom sitt budskap om mottagaren inte förstår?

Nicole Beutler jämför dansarna med det grekiska dramats kör, där körens roll består i att kommentera historien, reflektera över det som händer och uppmuntra till handling.

Föreställning: Our House is on Fire

Tid: Söndag kl 19:00

Plats: Storsjöteatern, Östersund