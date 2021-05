Därför har Östersund höga halter av pollen i år – experten: ”Vi borde ha nått toppen”

Runt 30 procent av Sveriges befolkning har i dag någon form av pollenallergi. För de som bor i Östersund är det just nu en extra tuff tid.

Kommunen har under de senaste dagarna haft mycket höga nivåer av björkpollen, enligt Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska riksmuseet.

– I år har det varit väldigt högt. Men vi borde ha nått toppen, så det kommer att vara en nedgång nu fram till midsommar, säger Björn Gedda, intendent på laboratoriet.

Björkpollen brukar komma i större mängder vartannat år, säger Björn Gedda. Exempelvis hade Östersund relativt låga nivåer av pollen under våren 2020.

Anledningen är att björkpollen anläggs redan under sommaren året innan. Sitter det då mycket blommor på grenarna under sommaren, vilket det gör under ett pollenrikt år, finns det inte plats att anlägga mycket pollen.

– Förra året var ett väldigt milt år, så man hade redan då kunnat gissa att det skulle bli höga halter i år. Nästa år kommer därför troligtvis också bli ett mildare år, säger han.

En studie har jämfört pollennivåerna i Stockholm och Umeå de senaste 20 åren jämfört med åren dessförinnan. Resultatet visar att pollenhalterna ökar.

– Trenden verkar vara att vi får mer och mer pollen nu när temperaturerna blir varmare, säger Björn Gedda.

FAKTA: Några tips för pollenallergiker

■ Ta del av pollenprognoserna på pollenrapporten.se för att se när pollenhalterna är som högst för att kunna ta medicin i rätt tid.

■ Byt kläder när du varit utomhus och häng inte ut kläder eller sängkläder på tork eller vädring utomhus.

■ Byt lakan ofta och skölj bort pollen ur håret innan läggning.

■ Skaffa ett pollennät till fönstret om du vill vädra under pollensäsong eller vädra på natten efter att det regnat. Ha fönstren stängda under dagen.

■ Skölj näsan med vatten för att tvätta bort pollen som fastnat i näsgången. Det finns också nässpray med saltlösning att köpa på ditt apotek.

■ Undvik att vara på en nyklippt gräsmatta, klipp gräset när det är daggvått.

Källa: Astma- och allergiförbundet