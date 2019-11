Därför höjs flygpriserna från Östersund – turistchefen: ”Vi har bidragit till detta själva”

När BRA i våras aviserade att de inte längre skulle trafikera Östersund-Stockholm alla dagar i veckan, och inte på tidiga mornar, fick Flygrådet i länet ett givet samtalsämne.

Flygrådet är en samling med representanter från näringsliv, turism, kommun samt regionen och de har regelbundna möten med flygbolagen.

– Vi var tydliga med att den här gången ville vi inte se att SAS automatiskt höjde priserna som de gjorde förra gången när de blev ensamma, säger Mats Forslund vid den ekonomiska föreningen JH Turism.

”Förra gången” går tillbaka till finanskrisen runt 2009 och att ta sig till och från Stockholm med flyg då var dyrt. ”Inte under 5 000 kronor”, enligt obekräftade uppgifter.

BRA har på grund av lönsamhetsproblem redan lagt ned sin bas vid Åre/Östersund flygplats och sagt upp nästan 400 anställda i hela landet. I förra veckan drog bolaget också ned på avgångarna från Frösön till Bromma. Från att ha flugit flera gånger per dag, samt haft avgångar för affärsresenärer på mornarna, flyger nu bolaget endast vid lunchtid torsdag-söndag.

För affärsresenärerna finns med andra ord endast SAS att välja på.

Vill man boka en SAS-biljett långt fram i vår går det att hitta avgångar från 749 kronor biljetten till 1399 kronor som mest, men vill man boka i närtid ligger samtliga avgångar på 2 200 kronor för en enkelresa.

– Våra priser sätts dynamiskt. Ju fler som efterfrågar en biljett desto dyrare blir den, säger SAS presschef Freja Annamatz.

Hon menar att systemet inte förändrats på något sätt efter att BRA ändrade sina avgångar. Allt styrs av efterfrågan.

– Hur vi ska agera vet jag inte men vi måste ta upp detta med SAS. Men det är tyvärr så att SAS har monopol. De sitter med trumf, säger Mats Forslund.

Han säger att länets kraftsamling för att rädda nattåget hade effekt. Nu styr allt fler organisationer sina resepolicys mot tåg och flygskammen har satt sig som ett nytt begrepp.

– Vi har inte sett helheten för länets hela transportbehov. Vi har bidragit till det här själva, säger han om att konkurrensen på flyget minskat.

Antalet passagerare som väljer flyget fortsätter att sjunka. Efter att ha ökat kraftigt under flera år, som mest hade Frösön över 500 000 passagerare som flög inrikes 2017, gick antalet ned under 2018 med 5 procent och under januari-september i år sjönk det ytterligare med 7 procent jämfört med motsvarande period 2018.

Samtidigt har utrikesresenärerna fortsatt att öka.

– Klimattänk är helt rätt men risken är att vi urholkar flyget, säger Peter Fahlén, flygplatschefen vid Swedavia.

SAS har bestämt att helt sluta trafikera Örnsköldsvik.