Därför stiger villapriserna i Jämtland trots coronakrisen

I Norra Sverige har priset för villor stigit med enorma 14,8 procent under de senaste tolv månaderna. Under samma period har lägenhetspriserna stigit med 9,8 procent.

– Det kan tyckas konstigt att bostadspriserna går upp när vi befinner oss i en av de största kriserna, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

I Jämtland steg både medelpriset för sålda villor och kvadratmeterpriset för sålda lägenheter under fjolåret.

Medelpriset för villorna steg framför allt under andra halvåret. En förklaring till prisökningen är att färre villor fanns till salu under pandemiåret jämfört med under de tre tidigare åren. I de ekonomiskt osäkra tiderna valde många att avvakta med försäljningen.

– Följden är att priserna pressades upp på de objekt som såldes, säger Robert Boije.

I november och december i fjol steg kvadratmeterpriset kraftigt för lägenheter i Jämtland. Robert Boijes hypotes till den kraftiga ökningen av lägenhetspriser i slutet av året är att köpstarka kunder från andra delar av landet köpte fritidsbostäder i fjällen. I och med att även färre fritidsbostäder fanns till salu under september till december i fjol jämfört med under motsvarande period de tre tidigare åren pressades priserna upp.

Sett till hela landet är det endast i Stormalmö som lägenhetspriserna steg ännu mer under de senaste 12 månaderna än de gjorde i Norra Sverige. När det gäller villapriser är ökningen ännu större i Stormalmö och Mellersta Sverige än i Norra Sverige.

På hyresmarknaden är de geografiska skillnaderna stora. Statistik från Blocket bostad visar att medianhyran i vissa kommuner var lägre i fjol jämfört med året innan. I andra kommuner är situationen den motsatta.

– Det är svårt att spekulera i vad de stora skillnaderna mellan städerna beror på. En teori är att stockholmare letar sig ut från innerstadsområdena för att få närmare till naturen, säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Blocket bostad.

I Östersund steg medianhyran för treor från 2019 till 2020 med sex procent, till 8 500 kronor.

På den ägda bostadsmarknaden steg priserna överlag i hela Sverige under fjolåret. Även i januari är prisutvecklingen den samma.

– Det är uppenbart att boendet har prioriterats upp under pandemin. Att restriktionerna försvårar annan konsumtion frigör dessutom utrymme för bostadskonsumtion hos de som inte blivit arbetslösa, säger Robert Boije.

I Jämtlands län har utbudet av både villor och lägenheter varit lägre i januari i år jämfört med januari under de tre tidigare åren. Nu återstår det att se vad som händer med bostadspriserna när pandemin väl klingar av.

– Ifall folk återgår till mer normala konsumtionsmönster kan det ske en viss nedgång i priserna, säger Robert Boije.