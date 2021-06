Därför vände regeringen om ripjakten – landsbygdsministern medger fel

När de nya jakttiderna presenterades av regeringen i början av maj togs besluten i det stora hela emot väl. Men i en fråga följde en strid ström av kritik. Förkortningen av ripjakten upprörde i de nordligaste länens jägarkår.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) möttes av hård kritik som hon först slog ifrån sig. Hon menade att regeringen lyssnat in de många olika intressena i frågan, trots att man gått emot sin expertmyndighet Naturvårdsverket. Myndigheten förespråkar en förlängd ripjakt där hela landet har jakt under samma tidsperiod. Men regeringen valde istället att väga in Birdlife Sweden och Naturskyddsföreningens åsikt i frågan till att besluta om förkortad jakt.

I en intervju med tidningen Svensk jakt medger landsbygdsministern nu att det blev fel i beslutet.

– Vi har lyssnat på kritiken och funnit att det finns relevans i den kritiken och därför har vi omprövat beslutet och fattat ett nytt beslut, säger Jennie Nilsson.

Det är bland annat det kulturella och sociala intresset i frågan om vårvinterjakten på ripa, och vilken effekt en kortad jakttid skulle få på näringslivet, som ministern tagit i beaktning.

Den balans man eftersträvat i frågan nådde man inte, konstaterar ministern.

– Då är jag inte sämre än att jag kan ompröva ett beslut, säger Jennie Nilsson till Svensk jakt.

Tongångarna har stundtals varit hård i debatten.

– Jag är alltid lyhörd att lyssna till konstruktiv kritik oavsett var den kommer ifrån. Det som vägt tyngst är konstruktiv faktabelagd kritik kring vilka intressen som finns och vilken påverkan beslutet får på de här intressena, säger Jennie Nilsson.

I Jämtlands län blir nu jakten på ripa oförändrad efter det ändrade beslutet.