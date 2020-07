De befann sig 98 dagar i världens största karantän – nu blir det konstutställning

Mattias Löw och Reshma Mansuri Löw anlände till Indien i mitten av februari. Planen var att stanna i två månader för att arbeta. Men allt tog en skarp vändning i slutet av mars när coronapandemin bröt ut i landet.

Vad som har beskrivits som världens största utegångsförbud inleddes. Det Indien som makarna känner väl försattes i ett för dem overkligt tillstånd – där rädsla och ovisshet rådde.

– För det första är social distansering inte en teknisk möjlighet i Indien. Det är så mycket människor och man bor i generationer, man vistas i stora grupper, man är väldigt nära varandra. Det är en fysisk närhet och närvaro i allt man gör. Det kan du inte bara ta bort över en natt, säger Mattias Löw.

I strikt karantän på ett nedgånget vandrarhem i delstaten Kerala började Mattias, som är dokumentärfilmare och fotograf, och Reshma, som är författare, smita ut korta stunder om dagen.

– Från dag fyra, fem och framåt har jag kontinuerligt tagit foton, som någonstans speglar det vi upplevde – ett sorts visuellt vittnesmål.

I tre månader dokumenterade de sina upplevelser, vilket har resulterat i den digitala utställningen "98 dagar – fångad i rädsla" som visas på Fotografisk center i Köpenhamns digitala plattform On The Go. Utställningen visas till den 24 augusti.

Utställningen visar dock endast en liten del av allt bildmaterial, och projektet är fortfarande under bearbetning.

– Ambitionen är väl att vi ska hitta ungefär 50 bilder, och att min fru ska skriva tio-tolv texter om det här. Vi vill att det ska bli en fysisk utställning så småningom, förhoppningsvis till hösten, säger Mattias.

Deras förhoppning är att utställningen ska visas i Sverige.

– Från världens absolut största utegångsförbud till det landet som har levt kvar i en relativt normal vardag – det skulle vara en utställningsmässigt intressant kontrast.

Oskar Carlsson/TT

Fakta: "98 dagar – fångad i rädsla"

"98 dagar – fångad i rädsla" (engelsk titel: "98 days – frozen in fear") visas digitalt fram till den 24 augusti på Fotografisk center i Köpenhamns digitala plattform On The Go.

Utställningen består av bilder tagna av fotografen och dokumentärfilmaren Mattias Löw och texter skrivna av författaren Reshma Mansuri Löw, som skildrar deras upplevelser av den indiska vardagen under coronapandemin.