De får dela på 175 000 kronor för att utveckla kulturlivet i Åre kommun: ”Ett välkommet tillskott”

Åre kommun har, via ett riktat statsbidrag från Tillväxtverket, avsatt 175 000 kr till en medborgarbudget för aktiviteter som ska förbättra företagsklimatet och en hållbar tillväxt för kulturella och kreativa näringar i Åre kommun.

Under perioden 17 mars till 12 april fick kommunen in arton idéer från totalt tio idégivare. Sjutton av idéerna uppfyllde kriterierna och gick sedermera att rösta på. Under perioden 4-17 maj kunde alla kommuninvånare över 18 år rösta på idéerna genom ett webbformulär, via mejl, telefon eller traditionell snigelpost.

Och på onsdagseftermiddagen var det alltså dags att, i kommunhuset i Järpen, presentera de förslag som fått flest röster.

Studions Åres tre idéer ”Fjällfestival med musik, konst, mat och dryck”, ”Craft & Art Festival” och ”Bastufestival” samt Nordcirkus idé ”Spektakel i Edsåsdalen” var de som fått flest röster.

– Det var ett välkommet tillskott, säger Daniel Oja, ena halvan av Nordcirkus, som fick ta emot 27 500 kronor.

– Tillskott till kulturskapande är alltid välkommet, dock är det extra välkommet under rådande omständigheter, fortsätter han.

Daniel Oja berättar att han och frun Sara Ojas verksamhet har tappat omkring en halv miljon kronor i intäkter på grund av inställda föreställningar.

– Varje inkommen krona är viktig. De här pengarna ska gå till de artister, musiker och konstnärer som kommer att medverka på vår festival ”Spektakel i Edsåsdalen”. Det borgar också för att vi kan hålla nere priserna för besökande barnfamiljer, allt för att öka tillgängligheten.

Att strunta i den vanliga politiska processen och istället låta kommuninvånarna stå för beslutet i en demokratisk omröstning var kommunens egna uppslag.

”Det är medborgarna som har lämnat in idéerna och genom att även låta dem rösta delar vi på makten och skapar engagemang. Som tjänstman är det ju ovant och lite läskigt att inte ha kontroll över processen, men det finns väldigt mycket kunskap och kompetens i kommunen och det här är ett sätt att skapa förtroende för den demokratiska modellen”, sa Hanna Moback, ordförande i Åre by- och turistförening i en tidigare artikel i ÖP.

