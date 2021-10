De satt isolerade i sex timmar efter giftlarmet på Frösön: ”Tryggt att de tar säkerheten i första hand”

Lina Edberg kom till jobbet strax innan 10 på torsdagsförmiddagen.

– Då var det avspärrat. Så såg jag alla de här fordonen, säger hon och tittar ut över platsen där det varit fullt med räddningsfordon, polisbilar och ambulans.

Insatsen var då i sin linda och hon kunde ta sig in på sitt jobb, där hon sedan blev fast.

Beskedet om brevet med det misstänkt farliga ämnet fick hon och hennes kollegor via mejl. Under dagen har de följt utvecklingen dels via media, dels med information från räddningsledare.

– De bedömde att vi var säkra. De splittrade upp oss i två plan: de som varit på den delen som de ansågs som kontaminerad och oss på entréplan, säger kollegan Markus Jensen.

Även tre klasser från Arnljotskolan befann sig i byggnaden. De kunde lämna platsen och bli hämtade av sina vårdnadshavare.

Lina Edberg berättar att ventilationen stängdes av. Vid 14-tiden fick de lämna huset och fördes till en intilliggande byggnad där de upphälldes i ytterligare två timmar.

– Det känns bara tryggt att de tar säkerheten i första hand. Man förstår att de utgår från att det är värsta scenariot.

Vid 16.30 på torsdagen hade de flesta avspärrningarna plockats bort, men arbetet med att sanera personal som befunnit sig nära brevet pågick fortfarande. Polisen har också inlett en förundersökning om olaga hot mot grupp.