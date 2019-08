De sökte i länet efter sista pusselbitarna om försvunna agenten Jane Horney

I dagarna har syskonen Eva Seilitz-Horney och Ann Horney besökt Härjedalen för att samla in information till en film om deras faster vars liv delvis är höljt i dunkel. Tillsammans med dokumentärfilmaren Ewa Wunderman vill de försöka hitta och visa de sista pusselbitarna om deras fasters liv.

Hon anser att historien om den äventyrliga underrättelseagenten Jane Horney inte har berättats på ett korrekt sätt och vill med filmen försöka skildra mer vem personen Jane Horney var och vad naturen i Härjedalen betydde för henne.

- Hon var en person som var väldigt nyfiken och väldigt modig. En naturmänniska som älskade djur och älskade att leva nära människor levde nära naturen, där trivdes hon verkligen.

Under sitt liv hann Jane Horney med flera äventyr - hon besökte Grönland och levde med inuiter där hon åkte hundspann till Kanada. Det var även efter resan till Grönland som hon träffade sin man Herje Granberg som jobbade som redaktör på Svenska Dagbladet och vars bror var präst i Funäsdalen. Paret Granberg bodde tillsammans i Berlin under åren 1941-43 mitt under brinnande världskrig där Herje arbetade som Aftonbladets korrespondent.

Hon befann sig även i området kring Funäsdalen ett flertal tillfällen under andra världskriget där hon bodde i en fäbod under en period.

- Hon hade med sig kommunikationsutrustning och jobbade för Hemliga Statspolisen, numera känt som Säpo. Det är ingen som har pratat om detta tidigare, men det är klart att hon arbetade för Sverige, säger Eva Seilitz-Horney.

Efter att ha skiljt sig från sin man Herje kom hon i kontakt med den danska motståndsrörelsen och blev bekant med Horst Gilbert, chef för den tyska telegrambyrån i det ockuperade Danmark. Att hon varit gift med en redaktör på en då tyskvänlig tidning och hennes kontakt med Gilbert ledde till att den danska motståndsrörelsen började misstro henne.

Mot slutet av andra världskriget anklagades hon för att ha varit tysk spion men rentvåddes. Ingen vet i dagsläget exakt vad som hände med Jane, men mycket tyder på att hon avrättades av en grupp danska motståndsmän på en fiskebåt utanför Höganäs i januari 1945, bara några månader innan kriget tog slut.

Efter kriget ägnade Evas far minst tio år på att utreda vad som hände hans syster och varför, berättar Eva Seilitz som hoppas på att få veta lite mer om hur Jane hade det under sin tid i Härjedalen under det sista året hon var vid liv.

Om allt går enligt planerna ska filmen bli klar till nästa år, parallellt med att en ny en bok om Jane Horney kommer att ges ut med nya uppgifter om motiven bakom hennes död. Eva Seilitz-Horney hoppas med filmen att kunna ge en mer nyanserad och mer rättvis bild av hennes faster.

-Vår familj har fått leva med en fruktansvärd smutskastning av henne som person, som gett näring till att hon var en spion, vilket hon inte var, hon var oskyldig. Den orättvisa ock kränkning av hennes person vill jag att hon ska få upprättelse för vad hon egentligen gjorde. Hon offrade sig för både Sverige och Danmarks skull, vilket jag fått bekräftat under mitt eftersökningsarbete med filmen, säger Eva Seilitz-Horney.