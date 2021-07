Debatt: Bilen är grunden för resandet – både i vardagen och på bilsemestern

Bilsemester är ett omtyckt sätt att fira ledigheten på som blivit än mer populärt under pandemin. Med bil reser man smittsäkert mellan de olika semestermålen. Åtta av tio personresor görs med vägtrafik i Sverige.

Under pandemin har en större andel av resorna gjorts med bil och det finns tecken på att denna trend kommer att hålla i sig under överskådlig framtid.

I juni 2021 registrerades 36 095 nya personbilar, vilket är en ökning med 46 procent jämfört med samma månad året innan. Även begagnathandeln växer och under maj månad skedde en uppgång på 14,5 procent. Vi närmar oss nu åter samma siffror som under rekordåren för bilförsäljning före pandemin. Det finns med andra ord all anledning för politiker och myndigheter att ta höjd för mera resor och transporter på väg även i framtiden.

Här måste det till många åtgärder på olika nivåer.

Kvaliteten på det statliga vägnätet måste bli bättre genom mer investeringar och underhåll. Detta är viktigt inte minst för trafiksäkerheten. Bilisterna måste få tillbaka mer av de skatter och avgifter som man betalar i form av investeringar och underhåll. Det duger inte att bara sänka hastigheterna för att kompensera för utebliven skötsel. Mer resurser måste till för ett säkert och effektivt vägnät.

Kommunerna måste också planera för mer av all mobilitet och då är inte minst tillgången till parkering en viktig del.

Nu pågår också elektrifieringen av bilparken. Under juni månad ökade nyregistreringarna av elbilar med 412 procent i jämförelse med samma månad 2020. För att omställningen till en hållbar fordonsflotta ska vara möjlig krävs bra förutsättningar att ladda. I praktiken förutsätter det i sin tur parkeringsplatser med laddmöjlighet. De kommuner som planerar för att minska tillgången till parkering bör tänka om.

Under bilsemestern är det inte bara viktigt att vi människor håller oss friska utan även att vi tar hand om våra bilar. På samma sätt som ansvariga myndigheter och politiker måste ta ansvar för kvaliteten på vägnätet måste vi bilister ta ansvar för trafiksäkerheten genom att serva våra fordon. Det kan rädda liv.

Bilen är grunden för resandet, både i vardagen och på bilsemestern. Det är något att ta fasta på nu och i framtiden. Kör försiktigt!

Tommy Letzén, vd för Motorbranschens Riksförbund