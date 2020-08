Debatt: Bygg ett rese- och handelscentrum under Gustav III torg

Det finns ett enormt stort värde i att investera i ett handels- och resecentrum under mark vid Gustav III torg. Likaså finns det ett stort värde i att ta tillvara på de estetiska värdena. Förslaget som presenterats är undermåligt och det finns mycket att förbättra.

Detta är ett nyckelprojekt för Östersunds framtid som kommer att vara ansiktet utåt under lång tid framöver. Underskatta därför inte den yttre (och så klart även den inre) formgivningen och låt inte den brutala arkitekturen med fyrkantiga lådor ta över. Det finns skäl till att hus som Rådhuset och Gamla brandstationen anses vara Östersunds vackraste hus.

Samtidigt vet vi att människor lägger tusentals, ibland hundratusentals och miljontals kronor på boendemiljön. Nu gäller det därför att ta tillvara på möjligheterna innan det är för sent.

Detta är ett kvarter med mycket stor betydelse och attraktionskraft och det kommer att kunna att vara en del av Östersund signatur i över 100 år. Att bygga ett hotell och en kontorsbyggnad som saknar det mesta vad gäller estetik, det håller inte, men det finns även andra problem.

Jag har vid flera tillfällen i olika sammanhang föreslagit att man ska inkludera ett handels- och resecentrum, som byggs under mark. Markförutsättningarna är inte de bästa för att bygga under mark, men det är ändå värt pengarna anser jag.

Att bygga en vanlig handelsyta i dessa tider när e-handeln växter, det är en risk, men det gäller att förbättra förutsättningarna för handeln och det gäller att förstå hur e-handeln kommer att förändra handeln i stort. Jag föreslår därför att man kräver att det byggs minst 100-150 parkeringsplatser i garage, 2 000 kvadratmeter handelsyta och ett resecentrum under mark med anslutning till Kärnan och/eller Mittpunkten. Det kostar mer pengar, men det löser flera problem.

Om vi tänker oss att detta ökar kostnaderna med 200 miljoner, då kan det vara avskräckande. Det låter som mycket pengar, men slår man ut det över en lång tid då känns det mycket rimligare.

Om nu kommunen skulle välja lägga 100 miljoner på detta, då blir det mindre än 20 kronor per kommuninvånare per år om man slår ut det på 100 år. Resten får man lätt in via ökade hyresintäkter. Det kommer dessutom att skapa fler arbetstillfällen vilket i sig ger mer skatteintäkter. Fler skulle även välja att åka kollektivtrafik på vintern om man investerade i ett rese- och handelscentrum.

Det befintliga förslaget att man sprider ut busshållplatserna på flera kvarter, det är ett mycket dåligt förslag som inte får bli permanent, eftersom det kommer att påverka handeln negativt. Detta riskerar också att påverka stadens attraktionskraft, både för hotellets besökare och Östersunds invånare.

På det hela taget kommer staden, kollektivtrafikanterna och inte minst vinterhandeln i Östersunds stadskärna att gynnas i decennier om man bygger ett rese- och handelscentrum under mark. Detta är värt mycket. Jag hoppas att fler tänker mer långsiktigt och inser värdet av detta projektet.

Magnus Norberg