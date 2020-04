Debatt: C: Regeringen måste göra mer för Sveriges småföretagare

Den 14 april ska landets småföretagare betala skatten. Den skatt som sedan ska vara med och finansiera vår gemensamma välfärd. Den betalningen kommer många småföretagare inte att kunna göra i den rådande pandemikrisen. Åtskilliga kommer att begära sina livsverk i konkurs de närmaste veckorna.

Detta är verkligheten för Sveriges småföretagare just nu. De räddningspaket som regeringen och samarbetspartierna presenterat har gjort skillnad, och givit fler möjligheten att fortsätta ett tag till.

Men paketen räcker inte. För många av våra småföretagare och deras företag riskerar det att inte finnas någon väg tillbaka om det inte kommer nya åtgärder inom kort.

Den syn på småföretag och småföretagare som redovisas i en ledare i ÖP 8 april är inte Centerpartiets. Synen verkar inte heller särskilt förankrad i det faktum att svensk ekonomi går igenom sin värsta kris sedan andra världskriget.

”Ett sunt företagsklimat kräver av företagarna att tåla lite smällar ”, enligt skribenten. Och det stämmer naturligtvis. Men att reducera det som nu pågår till ”lite smällar”, är närmast cyniskt i sin verklighetsfrånvändhet.

Karin Källström: Sveriges företagare måste visa att de står upp för kapitalism (8 april)

Det som just nu sker i våra småföretag är att livsverk går under på några veckor. Det är sunda gamla familjeföretag som tappar sina kunder över en natt. Det är turistföretagare som ska dra in 80 procent av sin årsinkomst på en säsong som bara försvann.

Det är frisörer, pizzeriaägare, pensionatsvärdar, konditorer, skomakare, kioskägare och många många fler som nu riskerar att inte kunna fortsätta skapa sysselsättning och finansiera vår välfärd.

Regeringen och samarbetspartierna kommer inte att kunna rädda alla dessa företag, så djup är krisen. Men det finns mycket mer att göra som skulle gagna den svenska ekonomin på sikt. Och just nu handlar det, som Centerpartiets partiledare uttryckte det, om att ordna ” cash i kassan” för de småföretag som håller på att gå under. Likviditet för att överleva och övervintra krisen.

Konstruktionen på likviditetsförstärkningen måste vara så administrativt okomplicerad som det går, och möjlig att snabbt sätta i verket. Och det nya småföretagarpaketet måste komma fort. Det kommer Sverige att tjäna många skattekronor på över tid. Och många livsverk kommer att ha en fortsättning.

Muharem Demirok (C), ledamot i Centerpartiets verkställande utskott och ordförande i kommunala sektionen

Bosse Svensson (C), kommunstyrelsens ordförande Östersund